Як оформити спадщину, якщо майно розташоване на тимчасово окупованій території

Розташування спадкового майна на тимчасово окупованій території не позбавляє спадкоємців права на оформлення спадщини. Законодавство України передбачає альтернативні механізми нотаріального оформлення в умовах воєнного стану.

Що робити, якщо спадкове майно в окупації?

У разі якщо спадкове майно знаходиться на тимчасово окупованій території України, свідоцтво про право на спадщину видається за загальними правилами, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Ці правила визначені Цивільним кодексом України, Законом України "Про нотаріат" та Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції від 22 лютого 2012 року № 296/5.

Дивіться також Трудові відносини під час воєнного стану: що варто знати працівникам і роботодавцям

Факт того, що місце відкриття спадщини може перебувати на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади не здійснюють свої повноваження у повному обсязі, не є підставою для відмови в оформленні спадщини. У такому випадку змінюється лише порядок вчинення нотаріальних дій: нотаріус визначає альтернативне місце відкриття спадщини та діє відповідно до норм чинного законодавства.

Згідно з Цивільним кодексом України місцем відкриття спадщини вважається останнє місце проживання спадкодавця. Проте під час воєнного стану, якщо це місце розташоване на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій, спадкову справу дозволено відкрити у будь-якого нотаріуса незалежно від місця відкриття спадщини.

Важливо! Статус населеного пункту або території нотаріус перевіряє на підставі Переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії чи які є тимчасово окупованими Російською Федерацією. Цей перелік затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376.

Якщо спадкова справа була відкрита на тимчасово окупованій території та її неможливо продовжити через відсутність доступу до архівів або втрату документів, будь-який державний чи приватний нотаріус може прийняти заяву спадкоємця та продовжити ведення цієї справи.

Зверніть увагу! До заяви про прийняття спадщини необхідно додати свідоцтво про смерть спадкодавця, документи, що підтверджують родинні зв’язки, а також правовстановлюючі документи на майно і підтвердження державної реєстрації речових прав. Остаточний перелік документів залежить від конкретних обставин спадкової справи.

Як прийняти чи відмовитись від спадщини?

Для прийняття або відмови від спадщини законодавством встановлено строк у шість місяців з дня смерті спадкодавця. Водночас під час воєнного стану та протягом двох років після його припинення або скасування діє спеціальна норма: якщо смерть була зареєстрована пізніше ніж через місяць після фактичної дати смерті або оголошення особи померлою, відлік строку починається з дня державної реєстрації смерті.

Це правило застосовується як до спадщини, відкритої після введення воєнного стану, так і до спадщини, що відкрилася раніше, якщо строк для її прийняття не сплив і свідоцтво про право на спадщину не було видане жодному зі спадкоємців.

Свідоцтво про право на спадщину видається після завершення шестимісячного строку за місцем відкриття спадщини або за альтернативним місцем, визначеним нотаріусом у передбачених законом випадках.

На практиці спадкоємці можуть зіштовхнутися з додатковими труднощами, зокрема з необхідністю встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території, відновлення втрачених документів, підтвердження родинних відносин чи визнання права власності на майно, у тому числі зруйноване внаслідок бойових дій. У вирішенні таких питань допомагають фахівці системи безоплатної правничої допомоги.

Пам'ятайте! Міністерство юстиції України наголошує, що навіть в умовах війни держава забезпечує громадянам можливість реалізувати свої спадкові права та отримати належний правовий захист.

Чи можуть банки нескінченно нараховувати штрафи за кредит?