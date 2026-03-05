В Україні оновили закон для комфорту водіїв з дітьми

В Україні дещо змінили правила для водіїв, які перевозять дітей до трьох років. Відтепер на паркувальних майданчиках для них має бути облаштоване окреме місце.

Про що говорить Закон щодо паркування транспортних засобів для водіїв з дітьми?

Якщо водій перевозить маленьку дитину й на його авто є відповідний розпізнавальний знак, то він матиме право ставати на спеціальні місця на паркінгах. Про це повідомила Верховна Рада України.

Від 5 березня набрав чинності Закон № 4657-IX. У ньому прописано, що родини з маленькими дітьми в Україні матимуть додаткові умови комфорту та безпеки, зокрема при паркуванні авто.

Документ чітко визначає, що на паркінгах чи спеціально відведених майданчиках для паркування мають бути облаштовані місця для водіїв з дітьми до трьох років. У Законі встановлено, що від загальної кількості паркомісць має бути не менше 5% для родинних авто, але на маленьких майданчиках має бути хоча б одне таке місце.

Важливо, що місця для паркування авто з дітьми відмінні від тих, що призначені для людей з інвалідністю. В обох випадках на машині має бути відповідна позначка. Відтак на кожному паркінгу має бути не менше 15% облаштованих місць, куди не можна бути ставити авто без спецпозначок.

Держава намагається оптимізувати міський простір для потреб найменш захищених верств населення в умовах воєнного стану.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють створенню власниками спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування транспортних засобів окремих місць для паркування транспортних засобів, якими керують вагітні жінки, люди похилого віку та ветерани,

– йдеться в Законі.

До слова, в європейськи країнах така норма працює вже давно. На великих паркінгах та на майданчиках біля громадських закладів в більшості випадків наявне хоча б одне місце для авто з дітьми.

Що відомо про штрафи за неправильне паркування?