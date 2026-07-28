Оновлення з європейськими нормами: до Ради знову подали проєкт Митного кодексу

В Україні хоу оновити Митний кодекс відповідно до норм Європейського Союзу. Перші кроки для цього держава вже зробила.

Уряд схвалив проєкт Митного кодексу Україні

Невдовзі Верховна Рада може оновити Митний кодекс за поданням Кабінету Міністрів. Розроблений законопроєкт є одним з ключових для української євроінтеграції. Про це повідомив очільник уряду Сергій Корецький.

Робота над оновленням Митного кодексу триває у співпраці уряду та народних депутатів. Відповідний законопроєкт знову подали до Верховної Ради на голосування. Таким чином у державі реформують митницю.

Крім підготовленого законопроєкту уряд також відновив діалог з народними депутатами, аби новий Митний кодекс мав підтримку. Повторне подання проєкту на розгляд вимагає закон, тому Кабмін знову схвалив зміни й очікує голосування в Раді.

Як зауважив Корецький, оновлення Митного кодексу необхідно, аби оновити законодавство відповідно до вимог ЄС. Ба більше, саме цього вже давно вимагають європейські партнери. Фактично українську митницю оновлять для створення сучасного безпекового кордону.

Нагадаємо, проєкт нового Митного кодексу розробили на основі законодавства ЄС. Подальші його доопрацювання відбувалися після консультацій та оцінювання Єврокомісії.

Термінологія щодо митниці повністю відповідатиме європейській, а норми обіцяють зробити зрозумілими як для громадян, так і для представників бізнесу. Нові підходи стосуватимуться митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита.

При цьому чинними залишаються загальні засади перевірки товарів на кордоні. Надалі працюватиме й система "Єдине вікно".