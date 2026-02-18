Що таке Митний кодекс та що він передбачає?

Він встановлює правила щодо порядку стягнення митних платежів та регулює взаємини між учасниками діяльності, про що йдеться на сайті Верховної Ради, де й опублікований Митний кодекс.

Закон визначає порядок проходження кордону різними товарами, запроваджує порядок митного контролю та декларування вантажів. Про це йдеться на сайті M-GROUP Митне Оформлення.

Наголошується, що документ складається із 21 розділу. Розділи зокрема включають:

  • загальні положення;
  • особливості переміщення вантажу залежно від держави, звідки походить та чи інша продукція;
  • класифікацію продукції ЗЕД в Україні;
  • особливості визначення та розрахунку митної вартості.

Цей нормативно-правовий кодифікований акт є основним документом, згідно з яким здійснюється регулювання відносин, що виникають під час переміщення продукції через кордон,
– йдеться у тексті на сайті.

Зверніть увагу! Крім Митного кодексу, порядок ввезення та експорту товарів можуть змінюватись й іншими законодавчими актами України.

Що ще слід знати про Митний кодекс в Україні?

  • Проєкт нового Митного кодексу України уряд підтримав торік – 26 серпня 2025 року. Це є одним з етапів, який потрібен для вступу України до Європейського Союзу.
  • Він розроблений на основі митного законодавства Євросоюзу фахівцями Мінфіну і Держмитслужби за підтримки експертів проєктів технічної підтримки ЄС.
  • Зокрема Україна досягла понад 90% імплементації митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.