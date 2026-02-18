Що таке Митний кодекс та що він передбачає?
Він встановлює правила щодо порядку стягнення митних платежів та регулює взаємини між учасниками діяльності, про що йдеться на сайті Верховної Ради, де й опублікований Митний кодекс.
Закон визначає порядок проходження кордону різними товарами, запроваджує порядок митного контролю та декларування вантажів. Про це йдеться на сайті M-GROUP Митне Оформлення.
Наголошується, що документ складається із 21 розділу. Розділи зокрема включають:
- загальні положення;
- особливості переміщення вантажу залежно від держави, звідки походить та чи інша продукція;
- класифікацію продукції ЗЕД в Україні;
- особливості визначення та розрахунку митної вартості.
Цей нормативно-правовий кодифікований акт є основним документом, згідно з яким здійснюється регулювання відносин, що виникають під час переміщення продукції через кордон,
Зверніть увагу! Крім Митного кодексу, порядок ввезення та експорту товарів можуть змінюватись й іншими законодавчими актами України.
Що ще слід знати про Митний кодекс в Україні?
- Проєкт нового Митного кодексу України уряд підтримав торік – 26 серпня 2025 року. Це є одним з етапів, який потрібен для вступу України до Європейського Союзу.
- Він розроблений на основі митного законодавства Євросоюзу фахівцями Мінфіну і Держмитслужби за підтримки експертів проєктів технічної підтримки ЄС.
- Зокрема Україна досягла понад 90% імплементації митних зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.