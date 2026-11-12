Після ночі в ТЦК аспірант "відмовився" від відстрочки: чи законною була його мобілізація

Харківський окружний адміністративний суд розглядав справу про мобілізацію аспіранта денної форми, якого призвали до війська після підписання заяви про анулювання відстрочки. Фактично його бронь зняли нібито за його власним бажанням, але суд встановив усі обставини.

ТЦК називав аспіранта добровольцем

Наприкінці травня 2026 року представники центру комплектування затримали аспіранта Харківського політехнічного інституту просто посеред вулиці. Чоловіка утримували в приміщенні військкомату всю ніч без можливості зв'язатися з рідними та адвокатом. Уже вранці він написав заяву про відмову від своєї відстрочки через психологічний тиск та обіцянки легшої служби. Про це йдеться в матеріалах справи №520/18121/26.

Відомо, що українець здобував освіту на другому курсі денної бюджетної аспірантури, де вивчав кібербезпеку та захист інформації. Відповідно до закону він мав чинну відстрочку, яка офіційно підтверджувалася в застосунку Резерв+.

Проте на суді представники ТЦК намагалися довести, що чоловік сам висловив згоду на мобілізацію й на нього ніхто психологічно не тиснув.

Відповідач зазначає, що чоловіку роз'яснено порядок проходження служби особами, що мають право на відстрочку, але за наполяганням військовозобов'язаного було призвано для проходження військової служби… Прийнято рішення про анулювання активної відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації,

– зазначається в рішенні суду.

Юристи позивача водночас надали докази викликів поліції через службу 112 щодо примусового утримання, хоча сам факт погроз суд окремо не констатував.

Проте на бодікамерах правоохоронців зафіксували слова співробітників ТЦК про намір скасувати відстрочку через нібито порушення послідовності освіти, що згодом спростували довідки з державної бази ЄДЕБО.

Чому закон забороняє скасовувати відстрочку за заявою

Суддя наголосила, що урядовий Порядок №560 взагалі не передбачає механізму відмови від чинної відстрочки за власною заявою військовозобов'язаного. Статус призову може змінитися лише тоді, коли особа реально втрачає законні підстави для звільнення від служби – наприклад, у разі відрахування з університету.

Оскільки аспірант безперервно продовжував навчання, комісія військкомату не мала права приймати відмову та ініціювати призов. Суд зазначив, що представники держави знали про чинний статус студента і вчинили протиправно, проігнорувавши норми профільного закону про мобілізацію.

Суд зауважує, що позивач, станом на день підписання такої заяви, своє право на відстрочку реалізував та отримав її, що підтверджується скриншотом застосунку Резерв+… Вищевказані обставини жодним чином не змінюють того факту, що на момент призову позивач був здобувачем вищої освіти за денною формою навчання, а відтак призову не підлягав,

– визначив суддя.

Що постановив суд та які наслідки для призовників

Суд повністю скасував обидва накази керівництва ТЦК. З військового відомства також стягнули понад 2 129 гривень судового збору на користь позивача.

Водночас суд відмовився окремо зобов'язувати командування виключати бійця зі штату чи примусово відновлювати записи в реєстрах Оберіг та Резерв+, зазначивши, що після скасування наказів ці процедури мають відбутися автоматично.

Зауважимо! Ця справа показує, що будь-які заяви про відмову від броні, написані під тиском у центрах комплектування, є юридично нікчемними, якщо право на навчання залишається чинним.

Нагадаємо, мобілізації підлягають студенти, які навчаються на заочній, дистанційній формі або здобувають другу освіту за вже наявним рівнем. Водночас відстрочка законно надається студентам, які навчаються на денній чи дуальній формі та послідовно підвищують рівень освіти.

Кабінет Міністрів України оновив процедуру оформлення відстрочок для студентів, скоротивши термін дії до одного семестру з можливістю продовження. Дані студентів перевірятимуться в цифровому режимі, а відстрочка від мобілізації залежатиме від наявності даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.