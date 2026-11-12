После ночи в ТЦК аспирант "отказался" от отсрочки: была ли его мобилизация законной

ТЦК называл аспиранта добровольцем

В конце мая 2026 года представители центра комплектования задержали аспиранта Харьковского политехнического института прямо на улице. Мужчину удерживали в помещении военкомата всю ночь без возможности связаться с родными и адвокатом. Уже утром он написал заявление об отказе от отсрочки из-за психологического давления и обещаний облегчить службу. Об этом говорится в материалах дела №520/18121/26.

Adv

Известно, что украинец учился на втором курсе дневной бюджетной аспирантуры, где изучал кибербезопасность и защиту информации. В соответствии с законом у него была действующая отсрочка, которая официально подтверждалась в приложении Резерв+.

Однако в суде представители ТЦК пытались доказать, что мужчина сам дал согласие на мобилизацию и на него никто психологически не давил.

Ответчик отмечает, что мужчине был разъяснен порядок прохождения службы лицами, имеющими право на отсрочку, но по настоянию военнообязанного он был призван для прохождения военной службы… Принято решение об аннулировании действующей отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации– отмечается в решении суда.

Реклама

Юристы истца при этом представили доказательства вызовов полиции через службу 112 в связи с принудительным удержанием, хотя сам факт угроз суд отдельно не констатировал.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Однако на боди-камерах правоохранителей были зафиксированы слова сотрудников ТЦК о намерении отменить отсрочку из-за якобы нарушения последовательности образования, что впоследствии опровергли справки из государственной базы ЕДЕБО.

Почему закон запрещает отменять отсрочку по заявлению

Судья подчеркнула, что правительственный Порядок № 560 вообще не предусматривает механизма отказа от действующей отсрочки по собственному заявлению военнообязанного. Статус призыва может измениться только тогда, когда лицо реально теряет законные основания для освобождения от службы – например, в случае отчисления из университета.

Поскольку аспирант непрерывно продолжал обучение, комиссия военкомата не имела права принимать отказ и инициировать призыв. Суд отметил, что представители государства знали о действующем статусе студента и поступили противоправно, проигнорировав нормы профильного закона о мобилизации.

Реклама

Суд отмечает, что истец, по состоянию на день подписания такого заявления, реализовал свое право на отсрочку и получил ее, что подтверждается скриншотом приложения Резерв+… Вышеуказанные обстоятельства никоим образом не меняют того факта, что на момент призыва истец был студентом высшего учебного заведения дневной формы обучения, а следовательно, призыву не подлежал– постановил судья.

Что постановил суд и какие последствия для призывников

Суд полностью отменил оба приказа руководства ТЦК. С военного ведомства также взыскали более 2 129 гривен судебного сбора в пользу истца.

В то же время суд отказался отдельно обязывать командование исключать бойца из штата или принудительно восстанавливать записи в реестрах "Оберег" и Резерв+, отметив, что после отмены приказов эти процедуры должны произойти автоматически.

Обратите внимание! Это дело показывает, что любые заявления об отказе от брони, написанные под давлением в центрах комплектования, являются юридически ничтожными, если право на обучение остается в силе.

Реклама

Напомним, мобилизации подлежат студенты, которые обучаются на заочной, дистанционной форме или получают второе образование по уже имеющемуся уровню. В то же время отсрочка законно предоставляется студентам, обучающимся на дневной или дуальной форме и последовательно повышающим уровень образования.

Кабинет Министров Украины обновил процедуру оформления отсрочек для студентов, сократив срок действия до одного семестра с возможностью продления. Данные студентов будут проверяться в цифровом режиме, а отсрочка от мобилизации будет зависеть от наличия данных в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.