Можливість сильнішого контролю порушень і служби для 60-річних: якою буде мобілізація в березні

Воєнний стан в Україні триває, тож у березні 2026 року мобілізація продовжуватиметься. До війська можуть призвати чоловіків віком від 25 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров'я та не мають чинної відстрочки або бронювання.

Водночас громадян віком 18 – 24 років примусово мобілізувати не можуть. Наразі жодних нових законодавчих змін щодо порядку мобілізації не ухвалено, однак найближчим часом її все ж можуть посилити.

Детальніше про мобілізацію в березні читайте у матеріалі 24 Каналу.

До якого часу триватиме мобілізація?

Мобілізація безпосередньо пов'язана з правовим режимом воєнного стану. Відповідно до рішення Верховної Ради, його наразі продовжено до 4 травня 2026 року. Якщо воєнний стан діятиме й після цієї дати, загальна мобілізація буде автоматично продовжена.

Чи будуть нові правила мобілізації в березні?

У березні в законодавстві не передбачено змін у нормах мобілізації в Україні. Однак адвокат Вадим Гречківський розповів 24 Каналу, що з 1 березня очікується посилення мобілізації. Залучення людей до війська та контроль відбуватиметься з більшою інтенсивністю через те, що план мобілізації підняли майже у два рази.

Вадим Гречківський Адвокат Тому буде посилюватись мобілізація, блокпости і будуть посилюватися патрулі, які знаходитимуть порушників військового обліку та зможуть їх затримувати.

Гречківський додав, що це буде законно у разі, якщо військовозобов'язаний дійсно перебував у розшуку. Якщо ж ні, то затримати таку людину правоохоронці не мають права, їй можуть лише вручити повістку.

Хто може отримати відстрочку та бронювання?

У березні правила щодо призначення відстрочок не змінюються. Вадим Гречківський зауважив, що, хоча й були розмови про те, що скоро можуть скасувати звільнення від мобілізації студентам, старшим за 25 років, відповідних рішень ще немає, це питання відклали.

Закон визначає, що в березні відстрочку від мобілізації надаватимуть:

людям з інвалідністю будь-якої групи;

тимчасово непридатним до служби на підставі висновку (ВЛК);

батькам трьох і більше неповнолітніх дітей;

особам, які самостійно виховують дітей;

тим, хто піклується про дитину з інвалідністю або про інших членів сім’ї, які потребують догляду;

опікунам або піклувальникам неповнолітніх або недієздатних осіб;

студентам професійної, фахової передвищої та вищої освіти, а також аспірантам і докторантам, які навчаються за денною або змішаною формою;

науковцям і викладачам вищих навчальних закладів і науково-педагогічним працівникам за основним місцем роботи (не менш як на 0,75 ставки);

людям, у яких близькі родичі (батько/мати, син/донька, брат/сестра) загинули або зникли безвісти під час війни.

Зауважимо! З листопада надання або продовження відстрочки відбувається через Резерв+ або ЦНАП без традиційних паперових заяв у ТЦК.



Як зазначає міністр оборони Михайло Федоров, завдяки онлайн-відстрочкам зараз 90% з них продовжуються без втручання людей лише за кілька днів. Система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично. Для продовження відстрочки не потрібно збирати купу документів, стояти в черзі в ТЦК кожні 90 днів. Сповіщення про продовження відстрочки надходить у Резерв+.

Забронювати можна військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. Умовою для броні є розмір заробітної плати – не нижче за 21 617, 50 гривні. Бронювання на 45 днів за законом можуть отримати й працівники оборонно-промислового комплексу, які порушили правила військового обліку. Також бронь надається працівникам деяких державних структур.

Міноборони надалі працює над комплексною реформою мобілізації. Планується запропонувати системне рішення, щоб розв'язати накопичені роками проблеми й не втратити обороноздатність країни.

Хто може їхати за кордон?

У березні, як і раніше, за межі України можуть виїжджати особи з інвалідністю; ті, хто має більш як трьох дітей; військовозобов'язані, які супроводжують на лікування своїх батьків з інвалідністю І або ІІ групи; близькі родичі військовослужбовців, які загинули під час збройної агресії.

У них має бути обов'язково оформлена відстрочка,

– зазначив Вадим Гречківський.

Водночас адвокат розповів, що є випадки, коли не всі відстрочки дозволяють виїзд з України. Адже це регулюється положенням про перетин кордону. Там чітко визначені випадки, коли можна виїхати за межі країни з відстрочкою. Так, наприклад, студенти не можуть їхати за кордон навіть за наявності в них звільнення від мобілізації. Виняток – хлопці віком до 23 років.

Жінкам майже всім дозволено виїжджати за кордон. Лише держслужбовці не можуть перетинати межі України. Однак для них підставою для виїзду може бути супроводження неповнолітньої дитини на відпочинок.

Як мобілізують чоловіків, старших за 50 та молодших за 25 років?

Військовозобов'язаними є громадяни віком до 60 років. Відтак чоловіки старші за 50 років можуть бути мобілізовані на загальних підставах, але нерідко їх направляють до тилових підрозділів. Таких військовозобов'язаних можуть призивати на службу, але переважно на ті посади та в частини, де потрібні їхні вміння та досвід. Наразі мобілізація чоловіків віком 55+ відбувається, якщо треба їхні спеціальності.

Для окремих категорій передбачені контракти, щоб вони могли долучитися до війська за бажанням. Проєкт "Контракт 18 – 24" офіційно запустили в лютому 2025 року. Служити за його умовами може молодь, яка поповнюватиме професійний резерв. За контрактом виплачується загальна одноразова виплата в розмірі одного мільйона гривень трьома частинами.

А для громадян старших за 60 років, які бажають служити, теж створили спеціальний контракт. Президент України підписав указ, що дозволяє чоловікам та жінкам цього віку долучитися до армії під час воєнного стану. Контракт укладатиметься на один рік з можливістю продовження. Умовою є придатність за станом здоров'я та згода на службу командира військової частини.

Чи почнуть карати за ухилення від мобілізації блокуванням рахунків?

Вадим Гречківський зауважив, що розмови про те, що військовозобов'язаним, які ухиляються від мобілізації, треба блокувати банківські рахунки, дійсно були. Проте досі навіть не поданий законопроєкт щодо змін у законі, які б це дозволяли.

Крім того, оскаржувати мобілізацію, або так звану бусифікацію, людина має право. У разі якщо у військовозобов'язаного є підстава на відстрочку, суд стане на його бік. Однак коли підстав для звільнення немає або під час перевірки чоловік про неї не повідомив, то немає сенсу звертатися до суду. У більшості таких випадків він підтримуватиме ТЦК і СП.