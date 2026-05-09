Важкий вибір і деякі ризики: експерти пояснили, як оформити бронювання, коли вже є відстрочка

Військовозобов'язаний не може одночасно мати відстрочку та забронюватися на роботі. Тому людині варто дочекатися скасування першої умови для звільнення від мобілізації, а вже потім "бронюватится". Юристи пояснили важливі нюанси.

Як отримати бронювання, коли є відстрочка?

На практиці іноді виникає ситуація коли людина має відстрочку за однією з підстав, але паралельно влаштовується на роботу, де має право на бронювання. У такому випадку варто швидко змінити підставу для звільнення зі служби, щоб ТЦК не встигли відкрити провадження чи мобілізувати. Про це розповіли експерти на порталі "Юристи.UA".

Чоловік поділився, що навчається на аспірантурі й на цій підставі має відстрочку. Але водночас він влаштувався на роботу до державної організації, де йому пообіцяли зробити бронювання. Українець вирішив, що "бронь" йому потрібніша. Але постало питання, чи потрібно для цього відраховуватись з університету.

Юрист Владислав Дерій теж зауважив, що доки чинна відстрочка, то забронювати людину не зможуть. Усе через те, що відповідна норма є в постанові №76 Кабінету міністрів України, яка регулює механізм броні працівників критично важливих підприємств під час мобілізації. Визначено, що не можливо забронювати громадянина, який під час мобілізації не підлягає призову на військову службу. Тобто звільнення вже є через відстрочку, призвати таку людину не можна, а отже "бронь" їй не потрібна.

Адвокат Юрій Айвазян відповів, що у випадку чоловіка ТЦК має скасувати відстрочку через навчання. Тоді варто дочекатися, щоб в реєстрі та в Резерв+ зникла інформація про відстрочку. Коли її не буде, підприємство зможе безперешкодно оформити бронювання.

Проте варто пам'ятати, що після скасування відстрочки таким військовозобов'язаним може одразу надійти повістка й розпочатися так званий "розшук" через неявку на виклик ТЦК. Усе через те, що в "перехідний період" людина формально може підлягати мобілізації.

Це унеможливить подальше бронювання, допоки ви з такого розшуку не зніметесь,

– повідомив експерт.

Важливо! Відстрочка надається будь-кому з військовозобов'язаних, якщо така людина має законні обставини, для її отримання, наприклад навчання чи сімейний стан. А бронювання отримують лише визначені керівництвом працівники критично важливого підприємства або державного органу.

Юристи радять перевіряти зміну статусу в застосунку Резерв+, де написано, яка є чинна підстава для звільнення від мобілізації.

Що відомо про звільнення від мобілізації для студентів?

В Україні відстрочка для студентів надається лише за умови дотримання вимог. Йдеться про навчання за денною або дуальною формою у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти. При цьому людина повинна здобувати освіту послідовно, без порушення рівня навчання.

Адвокат Сергій Бондаренко в коментарі 24 Каналу пояснив, що право на відстрочку мають не всі студенти. Якщо людина вступає на рівень освіти, який є нижчим або таким самим, як уже здобутий раніше, то звільнення від мобілізації не надається.

Під час воєнного стану ТЦК можуть перевіряти актуальність навчання. Через це студентам рекомендують стежити за наявністю чинних документів і своєчасно оновлювати інформацію, щоб уникнути проблем із відстрочкою.