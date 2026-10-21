Наказ Головнокомандувача ЗСУ щодо ТЦК: які права військовозобов'язаних мають захистити

Наказу Головнокомандувача ЗСУ №423 дещо регулює роботу територіальних центрів та обмежує їхні дії, які часто визначають незаконними. Тепер законодавчо врегульоване право військовозобов'язаного на адвоката й заборона забирати телефон під час перебування в ТЦК.

Що передбачає наказ Головнокомандувача ЗСУ №423

Відбирання телефону, ременя та шнурків у військовозобов'язаного в ТЦК, вже визнано прямим порушенням. Наказ Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого діє від 6 жовтня 2026 року й забороняє низку дій службовців ТЦК, на які вони не мають повноважень. Про основні зміни написала адвокат Поліна Марченко.

Згідно з прописаними правилами, працівники центрів комплектування не може затримувати людей. За потреби це має робити поліція й доставляти військовозобов'язаного на службовому авто, а не цивільному бусі.

Крім того, службовцям заборонено дивитися вміст телефону затриманого й на вимогу представники ТЦК зобов'язані його повернути власнику.

Поліна Марченко також наголосила, що територіальний центр зобов'язаний самостійно зателефонувати рідним або адвокату людини, яку доставили. Цей дзвінок мають записати у журнал.

Відмову від дзвінка оформлюють тільки актом при двох свідках. Якщо ви не відмовлялися, не підписуйте. Ви маєте право на конфіденційну розмову з адвокатом,

– зазначила експертка.

Якщо ніхто не відповів – обов'язкова повторна спроба.

Права військовозобов'язаних у ТЦК

ТЦК часто посилаються на різні підстави, щоб затримати громадян. Проте в деяких випадках це не можуть робити, якщо

немає доступу до реєстру "Оберіг";

іноді – коли людина відмовляється показати документи та взяти повістку;

службовці кажуть про "формування команди", повістки чи очікування транспорту.

ТЦК зобов'язані зафіксувати підставу доставлення і точний час прибуття. ﻿﻿А протягом доби посадовці мають надіслати запит на скасування звернення про затримання.

За словами Поліни Марченко, в перші хвилини перебування в ТЦК черговий має одразу записати особу в журнал із точним часом прибуття. ﻿﻿Також у приміщенні має вестися безперервне відеоспостереження, а записи зберігатися щонайменше 30 днів. ﻿

У кімнаті очікування мають бути стільці, світло, вентиляція, вода і туалет. ﻿﻿Якщо стало погано – викликають 103,

– уточнила адвокат.

Якщо людина сама вирішила здати особисті речі на зберігання, то складається відповідний документ у двох примірниках. У ньому прописують перелік речей, ﻿﻿час приймання, ﻿дані власника й ﻿﻿ПІБ відповідального за зберігання.

Експертка також визначила головні права людини, визначені в наказі №423. Затримана в ТЦК особа повинна знати мету і правові підстави кожної дії. При цьому службовці не повинні порушувати право людини на повагу до гідності, на медичну допомогу і подання своїх медичних документів і на захист персональних даних.

Нагадаємо, за загальним правилом ТЦК не можуть утримувати людину довго, інакше це вважається незаконним обмеженням волі. А в разі незаконного затримання, постраждалий може звернутися до органів з метою захисту своїх прав.

До слова, нещодавно в Одесі засудили 9 учасників груп оповіщення центру комплектування за викрадення та катування чоловіків, використання сльозогінного газу та фізичне насильство. Покарання варіюється від службового обмеження до 7 років ув'язнення, деяким заборонили працювати в ТЦК протягом трьох років.