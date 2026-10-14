Злочини відбувалися протягом квітня та травня 2026 року. Серед засуджених є як військовослужбовці, так і цивільні особи, яких залучали до мобілізаційних заходів. Усі вони повністю визнали свою провину та уклали відповідні угоди зі слідством, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Що відомо про деталі знущань?

Під час примусових затримань на вулицях міста фігуранти не лише застосовували физичну силу, а й принижували чоловіків, вимагаючи надати персональні дані. В одному з епізодів потерпілому погрожували сексуальним насильством, а інший чоловік втратив свідомість через розпилений сльозогінний газ.

Крім того, один із засуджених відібрав у затриманого 5 200 гривень, за що отримав додаткову статтю за грабіж в умовах воєнного стану.

Які вироки призначили фігурантам?

Покарання суд призначав залежно від ролі кожного учасника. Шістьом фігурантам дали реальні терміни, найдовший з яких становить 7 років і 1 місяць за ґратами.

Ще двоє отримали по 2 роки службового обмеження з відрахуванням 10% зарплати, а одному призначили 5 років ув'язнення з іспитовим терміном на 2 роки.

Чотирьом із них також заборонили працювати в ТЦК протягом трьох років, водночас суди щодо ще двох обвинувачених наразі тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перед судом постануть троє проросійських діячів, які у 2014 році намагалися створити так звану Одеську народну республіку. За даними слідства, керівник громадської організації, секретар єпархії УПЦ та очільник руху "Антимайдан" отримували фінансування з Росії для дестабілізації регіону. Оскільки фігуранти переховуються, їх судитимуть заочно.