Втрата бронювання в деяких чоловіків і цифровий військовий облік: якою буде мобілізація в жовтні

Мобілізація в Україні у жовтні триватиме, тому більшість чоловіків віком 25 – 60 років підлягають призову. ТЦК надалі проводить роботу без жодних законодавчих змін.

Мобілізація в Україні у жовтні триватиме, тому більшість чоловіків віком 25 - 60 років підлягають призову. ТЦК надалі проводить роботу без жодних законодавчих змін, але цього місяця не планується запроваджувати нову хвилю мобілізації, змінювати мобілізаційний вік, чи встановлювати принципово новий порядок призову.

Загальна мобілізація триває до 31 жовтня, але протягом місяця Верховна Рада за поданням президента України може її продовжити ще на 90 днів. Про те, як у жовтні проходитиме мобілізація, які будуть зміни для заброньованих працівників та інші правила розповість у цій статті 24 Канал.

Кого можуть мобілізувати у жовтні

Держава не змінює загальні правила мобілізації. Як розповів адвокат Олег Паньчак, призвати у жовтні можуть військовозобов'язаних, які відповідають вимогам закону та не мають чинної відстрочки чи бронювання.

Обов'язку призивати жінок держава не встановлює. Примусової мобілізації немає, проте українки мають право добровільно долучитися до армії.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася автоматично в Резерв+, хоча право на неї є

Відстрочка може зникнути після завершення нинішнього строку воєнного стану, тобто до 31 жовтня. Вона має продовжитися автоматично в Резерв+, якщо підстава дозволяє це зробити. Як прокоментував нашій редакції адвокат, у багатьох випадках відстрочка може не продовжитися не через відсутність законної підстави, а тому, що система не змогла підтвердити її через державні реєстри.

Олег Паньчак Адвокат Постанова КМУ №560 передбачає автоматичне продовження відстрочок за умови, що законна підстава зберігається і її можна підтвердити за допомогою даних державних реєстрів. Міноборони також пояснює, що найпоширеніші причини збою неактуальні або неповні дані: РНОКПП, відомості про інвалідність, родинні зв'язки, догляд тощо.

Окремо потрібно пам'ятати: не всі відстрочки можуть продовжуватися автоматично. Наприклад, Міноборони окремо зазначає, що відстрочка, оформлена на підставі судового рішення, автоматично не продовжується. Для її продовження потрібно повторно подавати документи через ЦНАП.

Тому, якщо в людини виникла проблема з відстрочкою, Олег Паньчак радить оновити застосунок Резерв+, військово-обліковий документ та перевірити, чи підтягнулася нова дата. Якщо цього не сталося, потрібно перевірити саме той державний реєстр, з якого має підтверджуватися підстава відстрочки.

Якщо це не допомогло – оновити своє звільнення від мобілізації можливо, подавши документи у ЦНАП. Розраховувати лише на те, що "за законом я маю право", коли в реєстрі відстрочка вже не відображається, експерт не радить.

Нагадаємо! Комісія ТЦК за чинним порядком має розглядати заяву про відстрочку протягом 7 робочих днів з дня її реєстрації. Якщо необхідно отримувати додаткову інформацію від державних органів строк може становити до 15 робочих днів. До прийняття комісією рішення щодо належно поданої заяви військовозобов'язаний не підлягає призову.

Зараз у застосунку відстрочку можуть оформити:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I або II групи;

особи, які мають батька чи матір з інвалідністю I або II групи;

жінки та чоловіки військовослужбовців, які виховують дитину;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти;

багатодітні батьки;

вчителі та інші працівники шкіл.

Чи будуть зміни для заброньованих працівників через перегляд критичності підприємств

Кабінет Міністрів України раніше запровадив зміни до процесу бронювання. З 1 вересня повною мірою запрацювали окремі зміни до правил бронювання та завершився великий перегляд статусів критично важливих підприємств. Тому, за словами Олега Паньчака, для частини заброньованих працівників наслідки цього перегляду проявлятимуться і протягом жовтня.

Для більшості підприємств ключовою датою було 1 вересня. Водночас постановою №862 було передбачено механізм, за яким підприємства, що своєчасно подали необхідні документи для підтвердження критичності, могли зберегти чинність попереднього рішення до визначеної в ньому дати. І відповідно, бронювання їхніх працівників також продовжує діяти в межах строку, на який його було надано, але не довше строку дії критичності підприємства,

– сказав адвокат.

Тобто масового автоматичного скасування всіх бронювань з 1 вересня не відбулося. Але якщо за певних причин статус критично важливого підприємства було втрачено, то це вже є прямою підставою для анулювання бронювання працівників.

Вимога щодо середньої зарплати на підприємстві на рівні трьох "мінімалок" має виконуватися постійно. Невідповідність працівника цій умові є підставою для анулювання бронювання.

Тому ризики можуть виникати, зокрема, при зменшенні зарплати, зміні умов зайнятості або інших обставинах, через які перестають виконуватися вимоги Порядку,

– уточнив Олег Паньчак.

Також підприємства повинні контролювати встановлений ліміт бронювання. Якщо допустима кількість заброньованих перевищена, керівник має вжити заходів щодо анулювання частини бронювань; систематичне або невиправлене перевищення встановлених обмежень може мати наслідки і для самого статусу критично важливого підприємства.

Кого точно не мобілізують

Нових категорій чоловіків, які можуть отримати відстрочку, немає. Тому не підлягають мобілізації чоловіки призовного віку, які мають інвалідність I - III груп або визнані непридатними до військової служби.

Також мобілізувати не можуть багатодітних батьків, опікунів дітей та недієздатних родичів з інвалідністю.

Не мають права призивати тих, в кого близькі родичі (чоловік, дружина, діти, батьки, дід, бабуся, рідні брати чи сестри) загинули або зникли безвісти внаслідок воєнних дій.

Тимчасову відстрочку від мобілізації мають студенти та викладачі й працівники критично важливих підприємств та організацій.

Правила перетину кордону в жовтні 2026 року

Їхати за кордон можуть не всі громадяни, які мають звільнення від мобілізації. Військовозобов'язані, які не підлягають призову повинні мати пакет документів для перетину кордону. Йдеться про осіб з інвалідністю, визначених категорій батьків, осіб, які здійснюють супровід людей з інвалідністю або тих, хто потребує постійного догляду.

Право на виїзд мають заброньовані громадяни, якщо мають відповідні документи. Вільно перетинають кордон чоловіки віком від 18 до 22 років і ті, хто старші за 60 років. Також право на виїзд мають усі без винятку жінки.

Чоловіки, які є державними службовцями, можуть перетинати кордон для службового відрядження.

Військові мають право на виїзд за кордон для відпустки чи навчання за умови отримання дозволу від військової частини. ​

Загальні правила перетину кордону під час воєнного стану містяться в Постанові Кабінету Міністрів № 57.

Які умови мобілізації продовжують діяти в жовтні

Олег Паньчак розповів, що окремих "жовтневих" правил немає, однак низка змін набула чинності протягом останніх місяців. Практичний ефект яких люди відчуватимуть саме восени.

По-перше, продовжується цифровізація військового обліку. З вересня особи, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключаються з військового обліку в реєстрі "Оберіг": як правило, це 60 років, а для вищого офіцерського складу – 65 років. Для цього вже не потрібно окремо звертатися до ТЦК. Інформація має відображатися і в Резерв+,

– зазначив експерт.

Крім того, у жовтні громадяни, які мають право на відстрочку, можуть змінити одну законну підставу на іншу. Адвокат навів приклад: якщо людина мала одну підставу для відстрочки, а згодом виникла інша, вона може звернутися через ЦНАП. Важливо, що на час розгляду заяви попередня відстрочка продовжує діяти і не анулюється лише через факт подання заяви на переоформлення.

Наприкінці вересня Міністерство оборони почало запроваджувати можливість входу в Резерв+ не лише через BankID, а й через Дія.Підпис. Функція розгортається поступово, тому частина користувачів фактично отримає її вже у жовтні.

Загалом мобілізація у жовтні триватиме за відомими кожному правилами, а зміни дозволяють більше цифровізувати та удосконалити цей процес.