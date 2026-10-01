Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку".

Кого не можуть призвати до війська?

1. Чоловіки, які не досягли 25 років, та особи старші за граничний вік

Мобілізації підлягають військовозобов'язані, які перебувають у запасі та не мають бронювання чи іншої законної підстави для відстрочки. Водночас для окремих чоловіків віком до 25 років, які вже мають статус військовозобов'язаного, передбачені особливості.

2. Особи, непридатні до військової служби за станом здоров'я

Відповідну непридатність має бути встановлено у визначеному законом порядку. Окремо закон передбачає відстрочку для військовозобов'язаних, яких визнано тимчасово непридатними до військової служби на строк до шести місяців.

3. Заброньовані працівники

Військовозобов'язані, яких забронювали органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації у встановленому порядку, не підлягають призову на час дії бронювання.

4. Батьки, які мають передбачені законом сімейні обставини

Закон передбачає право на відстрочку для окремих категорій батьків, зокрема тих, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, за визначених законом умов. Також відповідне право можуть мати батьки, які самостійно виховують дитину, або ті, хто має дитину з інвалідністю.

5. Особи, які здійснюють догляд за визначеними законом родичами.

Право на відстрочку можуть мати військовозобов'язані, які здійснюють постійний догляд за особами, що потребують такого догляду, якщо виконуються передбачені законодавством умови.

6. Окремі працівники та представники важливих сфер.

Закон визначає низку категорій військовозобов'язаних, які можуть отримати відстрочку у зв'язку з роботою або посадою. Перелік таких категорій є значно ширшим і залежить від конкретного виду діяльності та умов працевлаштування.

У серпні 2026 року уряд також оновив перелік документів для підтвердження права на відстрочку для окремих працівників.

7. Особи, які мають інші законні підстави для відстрочки.

Стаття 23 містить додаткові категорії, зокрема окремих здобувачів освіти, наукових і педагогічних працівників, а також інші випадки, визначені законом.

Крім того, у 2026 році до статті 23 внесли нові положення щодо окремих військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років, звільнених після однорічного контракту.

Водночас сам факт наявності певної обставини не завжди означає автоматичне звільнення від мобілізації. Право на відстрочку має бути підтверджене у встановленому порядку, а для різних категорій закон передбачає різні документи.

Також варто враховувати, що законодавство про мобілізацію протягом 2026 року змінювалося. Тому перед оформленням відстрочки необхідно перевіряти саме чинну редакцію законодавства та актуальні вимоги до підтверджувальних документів.