Існує багато чуток про примусову мобілізацію жінок в Україні. Проте профільний парламентський комітет не розглядає зміни до закону й не планує проводити призову українок.

Жінки в Україні можуть служити добровільно

В Україні діють чіткі правила військового обліку, які не передбачають примусового призову жінок до армії. Навіть українки з медичною або фармацевтичною освітою, які придатні до військової служби за станом здоров'я, не можуть бути мобілізовані попри свою волю. Про це повідомляє 24 Канал.

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" №2232-XII містить норму про добровільність проходження військової служби жінками.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку,

– йдеться в законодавчому акті.

Тобто жінки не мають обов'язку ставати на військовий облік, чи приходити до лав ЗСУ. Аби служити, жінка має обрати бригаду й підписати контракт.

Зверніть увагу! Питання мобілізації жінок не порушують навіть на рівні внутрішніх робочих обговорень, тому будь-які нормативні зміни повністю відсутні в порядку денному.

Парламентарі окремо звернули увагу на дискусії, які періодично спалахують у медіапросторі. Вони кажуть, що розмірковування не мають нічого спільного з реальною законодавчою роботою та позиціями. На тлі активних маніпуляцій українців закликали спиратися виключно на офіційні повідомлення державних органів.

Військовий облік для жінок

Нагадаємо, закон все ж передбачає, що українські жінки віком від 18 до 60 років з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані стати на військовий облік до 31 грудня 2026 року, інакше їм загрожує штраф.

Як розповіла в коментарі 24 Каналу адвокатка Лілія Мамедова, за ігнорування правил військового обліку цим жінкам можуть накласти штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень. Така відповідальність не зникає й при виїзді за кордон.