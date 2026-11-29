Женщины в Украине могут служить на добровольной основе

В Украине действуют четкие правила воинского учета, которые не предусматривают принудительного призыва женщин в армию. Даже украинки с медицинским или фармацевтическим образованием, которые по состоянию здоровья годны к военной службе, не могут быть мобилизованы вопреки своей воле. Об этом сообщает 24 Канал.

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Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" № 2232-XII содержит норму о добровольности прохождения военной службы женщинами.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время на добровольной основе– говорится в законодательном акте.

То есть женщины не обязаны становиться на воинский учет или поступать на службу в ВСУ. Чтобы служить, женщина должна выбрать бригаду и подписать контракт.

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Обратите внимание! Вопросы мобилизации женщин не поднимаются даже на уровне внутренних рабочих обсуждений, поэтому какие-либо нормативные изменения полностью отсутствуют в повестке дня.

Парламентарии отдельно обратили внимание на дискуссии, которые периодически разгораются в медиапространстве. Они заявляют, что эти размышления не имеют ничего общего с реальной законодательной работой и позициями. На фоне активных манипуляций украинцев призвали полагаться исключительно на официальные сообщения государственных органов.

Военный учет для женщин

Напомним, закон все же предусматривает, что украинские женщины в возрасте от 18 до 60 лет с медицинским и фармацевтическим образованием обязаны встать на воинский учет до 31 декабря 2026 года, в противном случае им грозит штраф.

Как рассказала в комментарии 24 Каналу адвокат Лилия Мамедова, за игнорирование правил воинского учета этим женщинам могут наложить штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен. Такая ответственность не исчезает и при выезде за границу.