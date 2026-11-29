Штраф для женщин за игнорирование требований воинского учета

В настоящее время законодатель установил, что женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие медицинское и фармацевтическое образование, должны встать на учет. Если украинка еще не выполнила это требование, у нее еще есть время: сделать это нужно до 31 декабря 2026 года. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала адвокат Лилия Мамедова.

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У таких женщин есть обязанность состоять на воинском учете, обновлять данные и посещать ТЦК по вызову. Эксперт отмечает, что в случае нарушения этих норм центры комплектования имеют право выписать штраф.

Лилия Мамедова Адвокат Если женщина, подлежащая учету, без уважительных причин не явилась по надлежащим образом врученной повестке или не выполнила обязанности по учету, к ней может быть применена административная ответственность.

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При этом размер штрафа одинаков для всех, ведь он определяется не полом лица, а статусом нарушителя. В отношении военнообязанных женщин могут применяться санкции статей 210 и 210-1 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф за игнорирование правил воинского учета в особый период составляет от 17 тысяч до 25 500 грн. За повторное нарушение в течение года ответственность более строгая. Лилия Мамедова уточнила, что отдельной, "более мягкой" шкалы наказаний для женщин законодательство не предусматривает.

Могут ли оштрафовать женщину, которая не получала повестку, но не явилась в ТЦК

По словам адвоката, врученная надлежащим образом повестка, в частности через электронный кабинет, приложение "Резерв+", заказным письмом или под расписку, считается законной. В некоторых случаях повестка считается врученной даже тогда, когда человек фактически ее не видел.

Но бывают случаи, когда центры комплектования хотят привлечь к ответственности за неявку по повестке, когда ее надлежащее вручение не доказано. Тогда такое постановление можно обжаловать.

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Поэтому советуем проверять свой электронный кабинет и статус в "Резерв+", а в случае штрафа обжаловать постановление в установленный срок– сказала Лилия Мамедова.

Эксперт отметила, что в то же время существует отдельная ответственность за то, что женщина, подлежащая учету, не встала на учет или не обновила данные без какого-либо вызова.

Военнообязанная женщина выехала за границу: могут ли ее оштрафовать

По словам юриста, обязанности по военному учету не исчезают с выездом за пределы страны, поэтому формально основания для ответственности сохраняются.

Даже находясь в другой стране, военнообязанные женщины могут обновить данные через консульские учреждения.

На практике же постановление о штрафе может быть вынесено и в отсутствие лица, а последствия проявятся позже: взыскание в рамках исполнительного производства, арест счетов, проблемы при возвращении или оформлении документов– пояснила адвокат.

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В итоге Лилия Мамедова посоветовала женщинам, подпадающим под воинский учет, своевременно обновлять данные дистанционно, не дожидаясь вызова.

Напомним, в Украине были случаи, когда женщин в Украине ставили на воинский учет и объявляли в розыск неправомерно из-за пробелов в правовом регулировании мобилизации. Народный депутат Федор Вениславский отмечал, что принудительного призыва украинок пока нет.

В марте в Верховную Раду вносился законопроект, который предлагал процедуру снятия женщин с воинского учета, если они были поставлены на учет незаконно.