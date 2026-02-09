Повторне надсилання повісток: скільки разів її можна ігнорувати

Питання повторного вручення повісток та відповідальності за їх ігнорування викликає багато непорозумінь. Законодавство передбачає певні правила та механізми відповідальності, але не всі про них обізнані.

Чи можуть надсилати повістку повторно?

Питання повторного надсилання повісток та відповідальності за їх ігнорування регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Цікаво Бронювання попри розшук: скільки триватиме відстрочка

Тому на практиці повістки можуть надсилатися повторно, якщо військовозобов’язаний не виконав вимогу з’явитися до територіального центру комплектування. А відповідальність настає не за сам факт "надсилання повісток раз за разом", а за конкретні зафіксовані порушення обов’язку з’явитися або уточнити облікові дані.

Тому фактично повістки надсилатимуть доти, доки людина не виконає свій обов’язок щодо військового обліку.

Важливо! Якщо особа не реагує на виклики, за кожне окремо зафіксоване порушення можуть накладати адміністративний штраф. Тобто кількість штрафів залежить не від кількості повісток як таких, а від кількості встановлених випадків невиконання вимог.

Чим загрожує тривале ігнорування штрафів за повістки?

Тривале ігнорування постанов про штраф може мати додаткові наслідки, зокрема примусове стягнення коштів або обмеження доступу до рахунків у межах виконавчого провадження.

При цьому закон прямо не встановлює обмеження щодо кількості повторних викликів, тому на практиці повторні повістки використовують як інструмент виконання військового обов’язку. Тобто, систематичне ігнорування вимог може призводити до накопичення адміністративної відповідальності.

Які штрафи передбачені за ігнорування повісток?