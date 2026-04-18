Це буде порушенням прав споживача: чи може бізнес забороняти оплату карткою

Законодавство України не дозволяє приймати оплату за товари чи послуги виключно готівкою. поживач має право обирати зручний для себе варіант.

Чи дозволено бізнесу зовсім не приймати оплати карткою?

Безготівкова оплата – це законне право громадянина, який отримує товар чи послугу. Відмовити в оплаті карткою можуть лише фізичні особи-підприємці першої групи оподаткування, а також ті хто використовує для продажу торгові автомати чи виносну торгівлю. Про ці та інші випадки розповів заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Серед винятків, які можуть не користуватися оплатою картками, є бізнеси на територіях проведення бойових дій, окупованих районах або в місцях, які перебувають у блокаді.

Але в інших ситуаціях клієнту не можуть забороняти платити карткою. Адже це фактично суперечить правам споживача, які захищає відповідний Закон.

Як розповів експерт, відмова суперечить принципам доступності та якості обслуговування. Часті випадки можуть призвести до того, що за діяльністю почнуть слідкувати органи контролю, наприклад, податкова.

Люди можуть спробувати відстояти право на оплату карткою. Для цього рекомендується:

уточнити причину відмови та зафіксувати факт;

звернутися зі скаргою для адміністрації.

Якщо це не допомагає, можна подати звернення до територіального органу Держпродспоживслужби.

Можливість безготівкової оплати – це не питання вибору бізнесу, а вимога закону. Її дотримання свідчить про належний рівень правової культури, відповідальність та повагу до споживача. Саме з дотримання таких базових вимог формується прозорий і справедливий ринок,

– зазначає Андрій Крейтор.

