Заберуть машину чи обмежаться штрафом: що чекає за неявку в ТЦК

Питання можливого вилучення автомобіля за ухилення від мобілізації викликає значний суспільний резонанс. Однак поширені побоювання часто не відповідають реальним нормам законодавства.

Чи можуть вилучити авто за неявку до ТЦК?

Прямої підстави для конфіскації транспортного засобу в таких випадках не існує, хоча окремі юридичні ризики все ж варто враховувати. Як пояснює адвокат Роман Сімутін, будь-які обмеження щодо використання майна можуть застосовуватися виключно за рішенням суду, пише 24 Канал.

За чинним правовим регулюванням автомобілі не підлягають конфіскації через ухилення від мобілізації. Максимум, про який ідеться в теорії, це тимчасове обмеження права керування транспортним засобом, уточнює "Судово-юридична газета".

Довідково: Водночас це не є позбавленням водійського посвідчення, а лише обмежувальним заходом, який має застосовуватися у виняткових випадках.

На практиці рішення про обмеження правом керувати авто ухвалюються вкрай рідко. Судова процедура є складною, потребує належного обґрунтування і дотримання принципу пропорційності, тому фактично обмежити це право в подібних справах майже неможливо.

Тобто жоден орган, зокрема ТЦК, не має повноважень самостійно вилучати автомобіль чи накладати майнові санкції.

Через що можуть конфіскувати авто?

Водночас конфіскація транспортного засобу як вид покарання застосовується лише у справах про злочини, де вона прямо передбачена санкцією статті та пов’язана з матеріальною шкодою або незаконним походженням майна. Ухилення від мобілізації до таких категорій не належить.

Зауважте! Навіть у випадку накладення значного штрафу, наприклад у розмірі 100 тисяч гривень, автомобіль не може бути вилучений чи реалізований для його погашення, якщо вартість майна істотно перевищує суму стягнення.

Такий підхід суперечив би принципам справедливості та співмірності відповідальності й не застосовується в судовій практиці.

Які є поважні причини неявки до ТЦК?