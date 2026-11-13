МВС розширить використання "фантомів" і посилить безпеку: глава відомства прозвітував про роботу

Міністерство внутрішніх справ сьогодні працює в умовах викликів війни, але готове надавати допомогу, зокрема й у зимовий період. Глава відомства Іван Вигівський розповів про виконану роботу в резонансних справах і подальші плани.

Іван Вигівський виступив у Раді під час години запитань до уряду

Робота МВС сьогодні – це не лише супровід службовців центрів комплектування, через що багато правоохоронців зіткнулися з критикою. Міністерство виконує свої завдання й має виклики. При цьому правоохоронці розкривають масштабні злочини й готуються до допомоги українцям в умовах війни та зими. Іван Вигівський у стінах парламенту проінформував народних депутатів про виконану й заплановану роботу. Про це пише 24 Канал.

За словами очільника МВС, взимку система відомства працюватиме для громадян. Вигівський обіцяє, що екстрені служби прийматимуть виклики щодо відсутності світла, води або опалення. За потреби в громадах будуть розгортатися намети ДСНС, де людей забезпечать усім необхідним.

МВС також працюватиме над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів. У Міністерстві звітують і щодо свого головного завдання – запобігання кримінальним правопорушенням. Так, за словами Вигівського, порівняно з минулим роком злочинів стало менше на 20%. Правоохоронцям вдалося провести 850 обшуків і таким чином припинити діяльність майже 200 шахрайських кол-центрів.

Серед інших досягнень, зокрема, вдалося посилити безпеку дорожнього руху.

"Фантоми" зафіксували вже 112 тисяч порушень швидкості. Закликаю народних депутатів України підтримувати ініціативи щодо зниження аварійності,

– написав очільник МВС.

Виступ глави МВС Івана Вигівського в Раді: відео

Розширення проєкту для безпеки на дорогах

Іван Вигівський зауважив, що проєкт щодо авто, які виявляють порушення на дорогах, планують розширити за межі Київської області. Крім того, збільшиться кількість патрулів на дорогах та камер автофіксації.

Плануємо "фантоми" перемістити в інші регіони: вони досі працювали в Києві та Київській області, а тепер поїдуть в інші великі міста,

– розповів Іван Вигівський.

Окремо очільник МВС наголосив на потребі голосування за проєкт щодо штрафу за перевищення швидкості транспорту.

Нагадаємо, на українських дорогах у Київській області відновили роботу поліцейських автомобілів "фантомів", які фіксують перевищення швидкості водіями.

Раніше юристи ставили під сумнів законність використання таких машин, оскільки згідно з правилами інформація про технічні засоби фіксації порушень має бути розміщена на видному місці.