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Відсторонили ще до заяв НАБУ: Вигівський анонсував звільнення фігурантів "Карфагену"

Тетяна Бабич
Вигівський анонсував звільнення фігурантів Карфагену - 24 Канал

Міністр внутрішніх справ анонсував звільнення поліціянтів, причетних до справи "Карфаген" / Нацполіція (ілюстративне)

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський 13 листопада заявив про звільнення двох працівників Національної поліції. Обох фігурантів справи "Карфаген" відсторонили від посад ще до оприлюднення матеріалів НАБУ.

Під час виступу у Верховній Раді очільник відомства уточнив, що службове розслідування триває. До кримінальної відповідальності притягують заступника керівника департаменту стратегічних розслідувань і співробітника главку Київської області. За словами міністра, рішення про їхнє остаточне звільнення ухвалять найближчим часом.

 
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Хто фігурує у розслідуванні

Стосовно операції "Карфаген". До кримінальної відповідальності притягуються два співробітники Національної поліції – заступник керівника департаменту стратегічних розслідувань і співробітник главку Київської області– розповів Іван Вигівський.

За його словами, керівництво міністерства відреагувало негайно, щойно дізналося про ситуацію.

"Зараз проводиться службове розслідування. Найближчим часом вони будуть звільнені", – наголосив глава відомства.

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Що відомо про операцію "Карфаген"?

У межах операції "Карфаген" антикорупційні органи викрили масштабну злочинну організацію, учасники якої систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям силових структур.

Правоохоронці за хабарі забезпечували прикриття шахрайських кол-центрів та інших нелегальних бізнесів. До злочинної схеми було залучено щонайменше 12 осіб.

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Серед підозрюваних поліцейських – перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов із позивним "Прайс", якому Вищий антикорупційний суд призначив арешт із заставою 15 мільйонів гривень.

Іншого фігуранта, заступника начальника відділу карного розшуку поліції Київської області Олександра Дем'янчука ("Консультант"), суд узяв під варту без можливості внесення застави.

Раніше через розслідування справи "Карфаген" очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив посадовців спецслужби, які стали фігурантами розслідування НАБУ.

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