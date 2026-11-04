"Пропоную здатися або самі знайдемо": очільник СБУ звільнив посадовців через справу "Карфаген"

Кадрові рішення ухвалили в межах антикорупційної операції "Карфаген", повідомили у телеграмі Служби безпеки України. Відомство наголосило, що надає повне сприяння слідчим діям і розраховує на проведення прозорого та об'єктивного розслідування.

Adv

популярні відео

Попередження для "Мексиканця"

Олександр Поклад повідомив, що вже провів переговори з керівниками НАБУ та САП, налагодивши чітку й конструктивну співпрацю.

Також спецслужба контактує з колегами з країн-партнерів, щоб розслідування злочинів забезпечили й у межах інших юрисдикцій.

Що стосуються так званого "Мексиканця", який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну– зазначив Олександр Поклад.

Що відомо про операцію "Карфаген"?

Антикорупційні органи викрили злочинну організацію, яка системно підкуповувала правоохоронців за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та іншого нелегального бізнесу.

У межах розслідування детективи 4 листопада провели обшуки в низки топпосадовців силових структур.