"Пропоную здатися або самі знайдемо": очільник СБУ звільнив посадовців через справу "Карфаген"

Поклад звільнив посадовців СБУ, причетних до справи "Карфаген" / ОПУ
Очільник СБУ Олександр Поклад 4 листопада звільнив двох високопосадовців спецслужби, які стали фігурантами розслідування НАБУ. Він пообіцяв сприяти слідству та закликав здатися фігуранта на прізвисько "Мексиканець".
Кадрові рішення ухвалили в межах антикорупційної операції "Карфаген", повідомили у телеграмі Служби безпеки України. Відомство наголосило, що надає повне сприяння слідчим діям і розраховує на проведення прозорого та об'єктивного розслідування.
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Попередження для "Мексиканця"
Олександр Поклад повідомив, що вже провів переговори з керівниками НАБУ та САП, налагодивши чітку й конструктивну співпрацю.
Також спецслужба контактує з колегами з країн-партнерів, щоб розслідування злочинів забезпечили й у межах інших юрисдикцій.
Що стосуються так званого "Мексиканця", який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну
Що відомо про операцію "Карфаген"?
Антикорупційні органи викрили злочинну організацію, яка системно підкуповувала правоохоронців за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів та іншого нелегального бізнесу.
У межах розслідування детективи 4 листопада провели обшуки в низки топпосадовців силових структур.
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