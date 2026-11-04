"Или мы сами найдем": глава СБУ уволил чиновников в связи с делом "Карфаген"

Кадровые решения были приняты в рамках антикоррупционной операции "Карфаген", сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Ведомство подчеркнуло, что оказывает полное содействие следственным действиям и рассчитывает на проведение прозрачного и объективного расследования.

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Предупреждение для "Мексиканца"

Александр Поклад сообщил, что уже провел переговоры с руководителями НАБУ и САП, наладив четкое и конструктивное сотрудничество.

Также спецслужба поддерживает контакты с коллегами из стран-партнеров, чтобы расследование преступлений было обеспечено и в рамках других юрисдикций.

Что касается так называемого "Мексиканца", фигурирующего в деле, то предлагаю ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам. Или мы сами найдем его, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть. СБУ работает и будет работать только на Украину– отметил Александр Поклад.

Что известно об операции "Карфаген"?

Антикоррупционные органы разоблачили преступную организацию, которая систематически подкупала правоохранителей за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и другого нелегального бизнеса.

В рамках расследования детективы 4 ноября провели обыски у ряда высокопоставленных должностных лиц силовых структур.