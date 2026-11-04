"Или мы сами найдем": глава СБУ уволил чиновников в связи с делом "Карфаген"

Поклад уволил сотрудников СБУ, причастных к делу "Карфаген" / ОПУ
Глава СБУ Александр Поклад 4 ноября уволил двух высокопоставленных сотрудников спецслужбы, которые стали фигурантами расследования НАБУ. Он пообещал содействовать следствию и призвал фигуранта по прозвищу "Мексиканец" сдаться.
Кадровые решения были приняты в рамках антикоррупционной операции "Карфаген", сообщили в Telegram-канале Службы безопасности Украины. Ведомство подчеркнуло, что оказывает полное содействие следственным действиям и рассчитывает на проведение прозрачного и объективного расследования.
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Предупреждение для "Мексиканца"
Александр Поклад сообщил, что уже провел переговоры с руководителями НАБУ и САП, наладив четкое и конструктивное сотрудничество.
Также спецслужба поддерживает контакты с коллегами из стран-партнеров, чтобы расследование преступлений было обеспечено и в рамках других юрисдикций.
Что касается так называемого "Мексиканца", фигурирующего в деле, то предлагаю ему прибыть в Украину и сдаться правоохранительным органам. Или мы сами найдем его, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть. СБУ работает и будет работать только на Украину
Что известно об операции "Карфаген"?
Антикоррупционные органы разоблачили преступную организацию, которая систематически подкупала правоохранителей за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и другого нелегального бизнеса.
В рамках расследования детективы 4 ноября провели обыски у ряда высокопоставленных должностных лиц силовых структур.
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