НАБУ прийшло з обшуками до ще двох топпосадовців СБУ: ЗМІ назвали імена

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

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У кого проводять обшуки?

4 листопада НАБУ прийшло з обшуками до начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука. Згодом видання повідомило, що слідчі дії також проводять у першого заступника начальника Головного управління "Д" Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Ковальчука.

Раніше стало відомо про слідчі дії у першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки. За даними НАБУ, під час одного з обшуків високопосадовець погрожував детективам застосуванням вогнепальної зброї та блокував доступ до місця проведення слідчих дій.

Охорона Дуки нібито погрожувала детективам зброєю, на якій були ввімкнені лазерні цілевказівники. ЗМІ оприлюднили кадри, на яких видно співробітників НАБУ біля будинку генерала СБУ.

Що відомо про нові деталі операції "Карфаген"?

Нагадаємо, 4 листопада детективи НАБУ та прокурори САП проводять близько 70 обшуків по всій Україні в межах спецоперації "Карфаген". Вона спрямована на викриття злочинної організації, яка систематично передавала неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття незаконного бізнесу.

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До організації могли бути залучені посадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального середовища. Під прикриттям правоохоронців учасники угруповання забезпечували роботу шахрайських колцентрів, продаж наркотиків, незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

У СБУ підтвердили проведення обшуків на підставі судових ухвал і заявили, що сприяють процесуальним діям антикорупційних органів. Національна поліція також відсторонила від виконання обов'язків співробітників, щодо яких НАБУ проводило слідчі дії, на час службового розслідування.