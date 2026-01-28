При реєстрації будинку на одного з подружжя не припиняється набуте спадкове право

Верховний Суд розглянув спір щодо спадкування частки житлового будинку, збудованого під час шлюбу, та дійшов висновку про законність рішень апеляційної інстанції. Суд наголосив, що державна реєстрація майна за одним із подружжя не скасовує спадкових прав інших спадкоємців.

Як спадкується будинок, збудований у шлюбі?

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу спадкоємиці у справі № 456/3974/22, яка стосувалася спадкування частки житлового будинку, повідомляє "Судово-юридична газета". Суд перевіряв правильність застосування норм матеріального та процесуального права, зокрема щодо правового режиму майна, збудованого у шлюбі, порядку прийняття спадщини та впливу державної реєстрації права власності на обсяг спадкових прав.

Будинок з господарськими спорудами був зведений у 1975 році подружжям під час шлюбу на земельній ділянці, наданій одному з них органом місцевої влади. Після смерті дружини у 1993 році спадщина відкрилася на половину будинку як об'єкта спільної сумісної власності, оскільки заповіту вона не залишила.

Чоловік та син померлої продовжили проживати у будинку, однак у 1995 році чоловік оформив право особистої власності на весь об'єкт, не врахувавши спадкові права сина. Надалі майно було заповідане іншому синові, а згодом оформлене на його дружину. Водночас син, який фактично прийняв спадщину після матері, документально свої права не оформив і помер, не залишивши заповіту.

Його неповнолітня донька прийняла спадщину, але нотаріус відмовив у видачі свідоцтва через відсутність правовстановлюючих документів. Це стало підставою для звернення до суду з вимогою визнати право на спадщину та оскаржити оформлені раніше документи.

Що постановив суд?

Суд першої інстанції у позові відмовив, проте апеляційний суд скасував це рішення і дійшов висновку, що будинок є спільною сумісною власністю подружжя з рівними частками. Суд встановив, що син фактично прийняв спадщину, проживаючи у будинку, а його донька правомірно прийняла спадщину після смерті батька.

Верховний Суд підтримав позицію апеляційної інстанції, зазначивши, що реєстрація майна за одним із подружжя не змінює його правового режиму. Суд також підкреслив, що спадщина може бути прийнята шляхом фактичного володіння майном, незалежно від подальшого оформлення документів.

У результаті касаційну скаргу було залишено без задоволення, а рішення апеляційного суду – без змін. Суд підтвердив, що частка батька увійшла до складу спадщини, а його донька як спадкоємиця першої черги законно набула право на відповідну частину будинку.

