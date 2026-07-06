"Людину не мають права просто так бити": інтерв'ю військового адвоката про самооборону під час мобілізації

Україна планує реформувати систему ТЦК і змінити роботу груп опвіщення. Обіцяють незабаром презентувати зміни. Але поки що картина не змінюється – в інтернеті є сотні відео, де зафіксовані конфлікти між службовцями ТЦК і цивільними. Чи зміниться ставлення та чи не ми не будемо більше чути про побиття посеред вулиці – наразі залишається загадкою.

Україна планує реформувати систему ТЦК і змінити роботу груп оповіщення. Обіцяють незабаром презентувати зміни. Але поки що картина не змінюється – в інтернеті є сотні відео, де зафіксовані конфлікти між службовцями ТЦК і цивільними. Чи зміниться ставлення та чи не будемо ми більше чути про побиття посеред вулиці – наразі залишається загадкою.

Перевищення повноважень вважається порушенням з боку службовців, але й напад на них можуть кваліфікувати як злочин. Військовий адвокат і засновник Чугуївської правозахисної групи Роман Лихачов в інтерв'ю 24 Каналу розповів про те, чи може цивільний заявляти про самозахист під час мобілізаційних заходів і де все ж є межа таким діям.

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Про права цивільних

Не припиняються події, коли цивільні нападають на службовців ТЦК під час заходів з оповіщення. Але ж ми знаємо, що і працівники ТЦК не зовсім законно діють, тому люди можуть просто банально захищати себе. У зв'язку з цим питання: де проходить межа між необхідною обороною та нападом на службову особу?

Необхідною обороною визначаються дії, вчинені з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або інших осіб; інтересів суспільства або держави від суспільного небезпечного посягання. Це робиться шляхом відвернення чи припинення посягання.

Роман Лихачов Військовий адвокат Скажімо так, якщо на людину нападають – не просто її почали ображати словесно – а людина підбігає та б'є у відповідь. Тут вже йде перевищення. Тобто якщо людину не можна ідентифікувати, наприклад, як військовослужбовця ТЦК. От просто йде людина по вулиці, або їде на велосипеді, підбігає інша людина в балаклаві без шевронів, і починає її бити, чи скидати з велосипеда. Тобто тут вже зі сторони службовців іде перевищення безпосередньо.

У Харкові розбирали ситуацію, коли людину зупинили, вона стоїть, нічого не робить, а її без пояснення військовослужбовець ТЦК починає бити. Тобто тут якраз перевищення, я вважаю, влади.

Що таке перевищення влади? Це коли людина наділена певними повноваженнями. Наприклад, військовослужбовці ТЦК – уповноважені особи, вони можуть зупиняти для перевірки документів, звірки військово-облікових даних і такого іншого. Тобто, якщо людина стоїть, її зупинили, показує документ, а її тут представники ТЦК починають бити, пхати в бус – це перевищення.

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Невідомі "бусифікували" особу: дивіться відео

Водночас якщо людина знаходиться в розшуку, то тільки представники поліції можуть затримувати людину. Складається протокол про затримання, роз'яснення прав, також викликають адвоката з системи державної правничої допомоги. До речі, чомусь викликають, коли вже людина опиняється в ТЦК.

Якщо людина випадково, захищаючись, завдала тілесних ушкоджень. Як суд оцінює такі обставини?

Кожен випадок розглядається окремо. Проводиться судово-медична експертиза, або ситуаційний експеримент: як завдавалися удари, які були ті чи інші дії. Дійсно бувають ненавмисні нанесення тілесних ушкоджень.

Дії проти незаконної мобілізації

Яких помилок найчастіше допускаються люди під час конфліктів із ТЦК або поліцією?

Я завжди раджу, коли зупиняє військовослужбовець ТЦК, сказати: "Я хочу спілкуватися з уповноваженою особою". Бо не всі службовці ТЦК можуть перевіряти документи. Тобто варто попросити, щоб підійшла уповноважена особа.

Така особа повинна показати відповідне посвідчення. Крім того, у неї має працювати бодікамера, обов'язково по інструкції. Також запросити завжди треба поліціянта, щоб він прийшов, представився і в нього теж, бажано, була ввімкнена бодікамера. І тоді вже спілкуватися, бо саме тоді дві бодікамери фіксують все спілкування. І в основному неправомірних дій якихось не відбувається.

Ще одна порада: якщо людина має відстрочку, то варто показувати відповідний документ, оновлювати Резерв+. Бо перевіряти цей документ і на вулиці представники ТЦК мають право, як і поліція. Якщо людина перебуває, наприклад, в так званому розшуку, то тут доведеться їхати в ТЦК добровільно, бо представники поліції можуть затримати на місці.

Але правоохоронці повинні скласти відповідний протокол. Якщо ви вважаєте, що необхідна допомога адвоката, то можна його викликати, бо це йде затримання. Також і близьких представники поліції повинні повідомити про затримання людини.

Необхідна оборона під час мобілізації

Якщо службовці застосували силу першими, чи дає це право цивільному захищатися фізично?

Якщо неправомірно людині роблять шкоду, наприклад, вона йшла вулицею та її почали бити, то для відвернення шкоди особа може застосовувати в якомусь форматі опір. Бо не мають права людину просто так бити.

Важливо! Якщо людина має вдаватися до необхідної оборони, то не повинно бути перевищення певних меж.

Наприклад, ситуація: людину взяли за плечі, а вона у відповідь вдарила в обличчя так, що в іншої людини струс головного мозку. Це вже перевищення, що кваліфікується як нанесення тілесних ушкоджень. Бо якщо брали за плече, це не значить, що вже нанесли якісь ушкодження. То кожну ситуацію, яку треба окремо розглядати.

Я часто чую від службовця ТЦК, що його били. Починаю переглядати відео, А там насправді поліціянти затримують. При чому громадянин кидається на поліціянтів з бензопилою. Є ситуації, коли військовослужбовці ТЦК людині завдають удару. І такі відео я переглядав.

Людині варто уникнути завдання шкоди для того, щоб до неї не було питань. Ба більше, у нас необхідна оборона – це дійсно проблемне поняття.

Всі ми знаємо про справу Стерненка й подібні, коли людина застосовує оборону. Тут багато оцінювальних питань, і я завжди раджу, щоб були якісь докази. Можливо, хтось на телефон це знімав. Можливо, взяти записи з відеокамер, які поряд знаходяться, щоб об'єктивно розібрати, чому наносилась відповідна шкода.

Я завжди проти фізичного насильства з обох боків. І дійсно, я бачу, як лопатами починають бити військовослужбовців ТЦК. Ми розуміємо, що це теж неправомірні дії. І знову ж таки, я завжди раджу представникам територіальних центрів і поліції все проводити під відео, повинні працювати бодікамери.

Я вже не раз таке бачив, їде два бусики, зупиняє військовослужбовець ТЦК і я його запитую про документи. Він мені показує військовий квиток. Я кажу: "Ви неуповноважена особа для перевірки". І тут починається конфлікт. І все одно приходить уповноважена особа ТЦК, показує мені документи, я показую йому.

У нас багато вироків за те, що цивільні завдавали шкоди службовцям ТЦК. Тут теж важливий момент: багатьох з них після поранень направили в ТЦК для служби. Я вважаю, що з групами оповіщення повинно постійно працювати керівництво, бо, на жаль, трапляються випадки неправомірного застосування сили, газових балончиків і різне озброєння.

Увага! Відео містить чутливі сцени нападу.

Черговий випадок конфлікту з ТЦК: відео

Тому бодікамери мають бути у всіх військовослужбовців ТЦК. Тоді буде порядок. Бо, як правило, на відео б'ють ті службовці ТЦК, які неуповноважені перевіряти документи.