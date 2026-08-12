Правила однакові: в Єврокомісії зробили заяву про напади на українців у Польщі

Євросоюз виступає проти ксенофобії та нападів на людей через національність, тому слідкує за тим, як Польща дотримується законодавства. Зокрема, Варшава має дотримуватися правил боротьби з такими явищами, адже на рівні з іншими партнерами-членами ЄС отримує спеціальне фінансування за приймання українців.

ЄС підтримує українців, тоді як у Польщі на них нападають

Правоохоронці підрахували: у 2026 році в Польщі було зареєстровано на 30% більше звернень до поліції через ксенофобію. ЄС це не підтримує й готове підтримувати українців. Тому за порушеннями, які останнім часом стали частими в Польщі та за виконанням вимог законодавства ЄС щодо боротьби з расизмом та ксенофобією наразі слідкують. Про це розповіли в Єврокомісії, відповідаючи на запит "Радіо Свобода".

Ставлення частини поляків до українців відбувається через вплив правоконсервативних політичних сил. Вони намагаються формувати свій політичний порядок денний зокрема й за допомогою історичних чи економічних наративів. Через популізм політиків страждають українські біженці, тож Єврокомісія реагує на подібні злочини.

Європейська комісія засуджує будь-які форми злочинів на ґрунті ненависті та мови ворожнечі. Комісія й надалі підтримуватиме українців у зв’язку з агресивною війною Росії стільки, скільки буде потрібно. Рівне ставлення, недискримінація та солідарність є фундаментальними принципами ЄС,

– відповів журналістам речник Єврокомісії.

За словами посадовця, Польща як держава-член ЄС повинна дотримуватися Рамкового рішення щодо боротьби з расизмом та ксенофобією. Тобто мова ворожнечі та публічне підбурювання до насильства, зокрема за ознакою національного чи етнічного походження має вважатися кримінальним порушенням та засуджуватися, а не толеруватися громадськими діячами.

У Єврокомісії додали, що нещодавно посадовці вирішили посилити права, підтримку й захист жертв злочинів. Йдеться й про ті правопорушення, які сталися на ґрунті ненависті. Нові правила реагування на кримінальні порушення зафіксовані в Директиві до національного законодавства.

Політолог Володимир Фесенко у коментарі 24 Каналу розповів, що загостренню ситуації з нападами на українців, імовірно, сприяли публічні заяви окремих польських політиків, які фактично зняли табу на різку критику біженців. На його думку, протидіяти цьому мають не лише влада й поліція, а й церква, інтелектуали та культурні діячі.

Нагадаємо, частина свідомих поляків не ведеться на популістичні заяви й засуджує тих, хто здійснює напади на тлі ксенофобії. Так 9 серпня у 22 містах Польщі відбулися акції проти насильства та дискримінації українців та інших нацменшин. Їх організував Комітет захисту демократії. Учасники акцій закликали не залишатися байдужими до нападів через походження, мову чи зовнішність.

Перед цими акціями у Варшаві активісти передали уряду петицію з понад 11 тисячами підписів із вимогою реагувати на напади на українців і зростання антиіммігрантських настроїв.