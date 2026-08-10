Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, зрозуміло, що не всі поляки ставляться негативно до українців. Зокрема про це й свідчать нещодавні акції в 22 польських містах на захист українців та представників інших нацменшин. А у Варшаві люди вийшли під гаслами "Моя Польща не б'є, не ображає, не підбурює".

Як вирішити проблему з нападами на українців у Польщі?

Як наголосив Фесенко, деякі поляки негативно ставляться до українців з різних причин. Це можуть бути як соціально-побутові проблеми, незгода з історичними та політичними поглядами. Є випадки і ксенофобії. Причини різні, але все ж були стримувальні чинники. Та згодом увімкнулися польські політики.

Фактично деякі польські посадовці включно з президентом Польщі та іншими політиками з більш радикальними поглядами зняли табу. Вони почали відверто критикувати українців та висловлюватися негативно. І зараз важливо було продемонструвати публічно, що в Польщі є люди, які вважають цю ксенофобію проти українців вкрай неприйнятною з точки зору польських інтересів,

– зауважив Фесенко.

Що робити з нападами на українців у Польщі: дивіться відео 24 Каналу

Саме тому акції в польських містах є важливими. Вони зробили цю проблему публічною. Важливо продовжувати цю інформаційну кампанію та формувати вкрай негативне ставлення до таких проявів ксенофобії. Публічність та активність допоможуть з часом побороти цю проблему.

Тут не менш важливою є позиція як польської церкви, так і польських інтелектуалів, діячів культури тощо. Це допоможе зняти напругу, яка виникла упродовж останнього часу, та розвивати дружні стосунки.

Додамо, акції проти насильства, зневаги та дискримінації щодо нацменшин пройшли у 22 містах Польщі. Серед них – Варшава, Краків, Гданськ, Познань, Вроцлав, Катовіце, Жешув, Люблін, Лодзь тощо.