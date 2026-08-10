Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, очевидно, что не все поляки относятся к украинцам негативно. В частности, об этом свидетельствуют недавние акции в 22 польских городах в защиту украинцев и представителей других национальных меньшинств. А в Варшаве люди вышли под лозунгами "Моя Польша не бьет, не оскорбляет, не подстрекает".

Как решить проблему с нападениями на украинцев в Польше?

Как подчеркнул Фесенко, некоторые поляки негативно относятся к украинцам по разным причинам. Это могут быть как социально-бытовые проблемы, так и несогласие с историческими и политическими взглядами. Есть случаи и ксенофобии. Причины разные, но все же существовали сдерживающие факторы. Однако потом в дело вмешались польские политики.

Фактически некоторые польские чиновники, включая президента Польши и других политиков с более радикальными взглядами, сняли табу. Они начали открыто критиковать украинцев и высказываться в их адрес негативно. И сейчас было важно публично продемонстрировать, что в Польше есть люди, которые считают эту ксенофобию в отношении украинцев крайне неприемлемой с точки зрения польских интересов,

– отметил Фесенко.

Что делать с нападениями на украинцев в Польше: смотрите видео 24 Канала

Именно поэтому акции в польских городах так важны. Они привлекли внимание общественности к этой проблеме. Важно продолжать эту информационную кампанию и формировать крайне негативное отношение к таким проявлениям ксенофобии. Публичность и активность со временем помогут преодолеть эту проблему.

Тут не менее важна позиция как польской церкви, так и польских интеллектуалов, деятелей культуры и т. д. Это поможет снять напряжение, возникшее в последнее время, и развивать дружеские отношения.

Добавим, что акции против насилия, пренебрежения и дискриминации в отношении национальных меньшинств прошли в 22 городах Польши. Среди них – Варшава, Краков, Гданьск, Познань, Вроцлав, Катовице, Жешув, Люблин, Лодзь и др.