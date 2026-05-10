У ЄС обурені, – депутатка повідомила, які вимоги щодо ЛГБТ ігнорує новий Цивільний кодекс

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про новий Цивільний кодекс. Його важливо серйозно доопрацювати до другого читання. Зокрема там вводять суперечливі норми щодо сімейного права, а про представників ЛГБТ фактично забули.

Народна депутатка Інна Совсун розповіла 24 Каналу, що в законопроєкті прописані права, обов'язки та привілегії для членів сім'ї. Наразі представники ЛГБТ не можуть офіційно створювати сім'ї. Відповідно вони не мають можливості користуватися усіма правами. Зокрема й правом не свідчити проти партнера тощо.

ЄС має питання до України

Як наголосила Совсун, у 2023 році Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну забезпечити правовий захист одностатевих пар. Також така вимога є в дорожніх картах євроінтеграції нашої держави. Це може стати проблемою на шляху до вступу в Євросоюз.

Проєкт нового Цивільного кодексу розробляли кілька сотень юристів упродовж 7 років. Однак деякі пункти взагалі не збігаються з вимогами євроінтеграції. Це обурило європейських партнерів.

Наші партнери з ЄС дуже обурені через новий проєкт Кодексу. Зараз бачу, що вони активно увімкнулися зі свого боку. Адже Україна має виконати свої зобов'язання щодо блоку з прав людини,

– зазначила Совсун.

Зверніть увагу! У сусідній Польщі не визнають одностатеві шлюби. Однак такі пари мають певні обмежені переваги. Зокрема вони можуть не свідчити проти партнера. Польщу вважають однією з найменш дружніх до ЛГБТ європейських країн, але це не стало завадою для її вступу в ЄС.

Що не так з новим Цивільним кодексом?

28 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу. Документ викладуть у 9 книгах, аби звести в одну систему норми про особисті, майнові, спадкові та інші відносини. Чинний кодекс ухвалили аж в 2003 році. В деяких пунктах він морально застарів.

Активісти та деякі народні депутати стверджують, що новий проєкт кодексу потрібно доопрацювати. В законопроєкті виявили норми, до яких є багато питань. Зокрема йдеться про розділи, які стосуються прав людини, сімейних прав та прав жінок. Там є спірні норми, які варто обговорити. До прикладу, спроба держави примусово примирити людей під час розлучення.

Адвокат і власник фірми "ПАКС" Станіслав Ліфлянчик зауважив, що більшість норм нового кодексу насправді є і в чинному документі. Тому було б доречно імплементувати туди нові формулювання чи статті. Крім того, Цивільний кодекс регулює усі правила, за якими живуть українці. Ухвалення нового кодексу може спричинити правову невизначеність. Судді та адвокати будуть змушені переглядати свої напрацювання, що на певний час заблокує судову практику. Та й змінювати такий важливий документ під час війни, коли потрібна хоча б якась стабільність – це теж питання.

При цьому віцепрем'єр Тарас Качка пообіцяв, що новий Цивільний кодекс обов'язково будуть доопрацьовувати. Важливо, аби він відповідав вимогам та цінностям українського суспільства. Уряд зацікавлений, аби всі дискусійні питання були врегульовані.