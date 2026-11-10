Забрали до ТЦК і зняли відстрочку: службовці отримали підозри через незаконну мобілізацію

У Чернівцях "бусифікували" чоловіка, який вже служив у війську та оформив відстрочку через наявність трьох дітей. Офіс Уповноваженого з прав людини відреагував на інцидент. Це врятувало громадянина від незаконного призову.

Лубінець розповів про черговий випадок свавілля ТЦК

Дружина учасника бойових дій повідомила, що її чоловіка незаконно затримали в Чернівцях, хоча він мав чинну відстрочку від мобілізації як багатодітний батько. Лише після дій Офісу Омбудсмана винних у незаконній мобілізації вдалося знайти. Про це написав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами посадовця, чоловіка схопили просто на вулиці у центрі Чернівців. Він долучився до війська з перших днів повномасштабного вторгнення. Проте пізніше він отримав змогу оформити відстрочку через наявність трьох дітей. Офіційне звільнення від мобілізації не завадило невідомим особам затримати громадянина.

За записами камер відеоспостереження з'ясувалося, що за чоловіком стежили, коли він виходив з приміщення міськради. Після цього невідома особа в балаклаві силоміць затягнула його до мікроавтобуса. Це трапилось за лічені секунди – жодних ознак належного оповіщення чи перевірки військово-облікових документів на відео немає,

– написав Дмитро Лубінець.

Чоловік також повідомив Омбудсману про застосування фізичної сили та про те, що невідомі погрожували йому пістолетом.

Після затримання зв'язок із чоловіком зник. Представниця Офісу Омбудсмана розшукувала його в обласному збірному пункті, міському, районному та обласному ТЦК та СП.

Під час моніторингових візитів з'ясувалося, що відстрочку чоловіку скасували двічі вручну. На це службовцям знадобилася доба. Система автоматично повторно затверджувала його право на звільнення від мобілізації. Проте в ТЦК підставою для його скасування називали нібито заборгованість зі сплати аліментів.

З'ясували також, що чоловіка переміщували між кількома установами – від Чернівців до навчального центру у Вінницькій області, а звідти до міста Кіцмань на Буковині. Водночас представники ТЦК надавали моїй Представниці суперечливі пояснення – не могли встановити, хто саме його затримав і куди доправляв,

– повідомив Омбудсман.

Чоловіка вдалося звільнити від незаконного затримання та відновити йому можливість оформити відстрочку. До Офісу Генерального прокурора одразу ж повідомили про вчинення кримінального правопорушення службовцями центру комплектування.

Незаконне затримання чоловіка в Чернівцях: дивіться відео

Справу передали до ДБР

За справу взялося ДБР. Відомо, що в цьому ТЦК це міг бути не єдиний випадок протиправних діянь. Слідчі також перевіряють:

одержання неправомірної вигоди;

побиття людей у приміщенні;

застосування сльозогінного газу.

Підозри у вчиненні правопорушень отримали начальник одного з відділів районного ТЦК та інші представники відомства. За рішенням суду їх утримують під вартою та під домашнім арештом.

Дмитро Лубінець зазначив, що мобілізація не має дозволяти порушувати закон. Особливо коли це стосується людини, яка має законну відстрочку та вже виконала свій борг перед державою на полі бою. Уповноважений з прав людини вкотре звернувся до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого з вимогою припинити таку практику в Україні.

Нагадаємо, на Полтавщині так само незаконно мобілізували чоловіка-вчителя, який мав звільнення від мобілізації. Він був звільнений зі служби після майже року боротьби за свої права.

До слова, іноді відстрочку від мобілізації дійсно можуть скасувати для багатодітних батьків, які мають борг зі сплати аліментів понад три місяці. Втрата звільнення від призову також загрожує студентам, які перейшли на заочну форму навчання, та доглядальникам, які не поновили документи про необхідність догляду.