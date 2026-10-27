Мав право на відстрочку, але опинився у війську: вчитель на Полтавщині домігся справедливості

Майже через рік незаконно мобілізований вчитель звільнився зі служби

Дмитро Лубінець зазначив, що в межах правового захисту незаконно мобілізованих чоловіків вдалося звільнити зі служби вчителя з Полтавської області, який лише через певний час і різні інституції зміг довести своє право на відстрочку й повернувся додому. Про це Уповноважений з прав людини написав у своїх соцмережах.

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Він додав, що ця історія – це один з випадків, коли є конкретний результат. Чоловік із дружиною зверталися й до суду. Проте не одразу про можливі протиправні дії службовців Кременчуцького районного ТЦК та СП стало відомо прокуратурі.

Мати законне право на відстрочку й попри це опинитися у війську — на жаль, реальність, з якою стикаються люди– зауважив Лубінець.

Офіс Омбудсмана зміг захистити чоловіка завдяки комплексному механізму реагування. Посадовці залучили поліціянтів, Військову службу правопорядку та органи військового управління. Тоді почалося розслідування щодо незаконної мобілізації чоловіка попри його відстрочку.

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Так суд визнав призов протиправним, скасував відповідний наказ і зобов’язав військову частину звільнити чоловіка.

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Однак виграти суд — ще не означало відновити справедливість. Рішення потрібно було виконати. Тому ми продовжували тримати ситуацію на контролі, доки не домоглися реального результату– уточнив Уповноважений.

Наразі чоловіка звільнили зі служби й він став на військовий облік за місцем проживання.

Системні порушення правил призову

Дмитро Лубінець додав, що порушення правил мобілізації ще не повністю прибрали з практики після попереднього керівництва Міністерства оборони. Тому зараз людина витрачає місяці, а іноді й роки свого життя, сили та ресурси, щоб довести своє законне право на звільнення від служби.

О️мбудсман наголосив, що зараз держава потребує системних змін у мобілізаційних процесах, а відповідальними за них повинні бути посадовці всіх рівнів військового управління.

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Прогнози

Нагадаємо, вже неодноразово суди зобов'язували скасувати рішення про незаконну мобілізацію. Так зі служби звільнили чоловіка, визнавши студентський статус підставою для відстрочки.

Проте також відомо про рішення, коли Третій апеляційний адміністративний суд постановив, що навіть визнання мобілізації незаконною не є підставою для звільнення зі служби. Було визначено, що процедура призову військовозобов'язаного під час мобілізації є незворотною, якщо він не мав підстав для звільнення – чинної відстрочки чи бронювання.