Имел право на отсрочку, но оказался в армии: учитель из Полтавской области добился справедливости

Спустя почти год незаконно мобилизованного учителя освободили от службы

Дмитрий Лубинец отметил, что в рамках правовой защиты незаконно мобилизованных мужчин удалось уволить со службы учителя из Полтавской области, который лишь спустя некоторое время и с помощью различных институтов смог доказать свое право на отсрочку и вернулся домой. Об этом Уполномоченный по правам человека написал в своих соцсетях.

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Он добавил, что эта история – один из случаев, когда есть конкретный результат. Мужчина с женой обращались и в суд. Однако не сразу о возможных противоправных действиях должностных лиц Кременчугского районного ТЦК и СП стало известно прокуратуре.

Иметь законное право на отсрочку и, несмотря на это, оказаться в армии – к сожалению, реальность, с которой сталкиваются люди– отметил Лубинец.

Офис Омбудсмена смог защитить мужчину благодаря комплексному механизму реагирования. Должностные лица привлекли полицию, Военную службу правопорядка и органы военного управления. Тогда началось расследование по факту незаконной мобилизации мужчины, несмотря на его отсрочку.

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Так суд признал призыв противоправным, отменил соответствующий приказ и обязал воинскую часть уволить мужчину.

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Однако выиграть суд – еще не означало восстановить справедливость. Решение нужно было исполнить. Поэтому мы продолжали держать ситуацию под контролем, пока не добились реального результата– уточнил Уполномоченный.

В настоящее время мужчину уволили со службы, и он встал на воинский учет по месту жительства.

Системные нарушения правил призыва

Дмитрий Лубинец добавил, что нарушения правил мобилизации еще не полностью искоренены из практики, сложившейся при предыдущем руководстве Министерства обороны. Поэтому сейчас человек тратит месяцы, а иногда и годы своей жизни, силы и ресурсы, чтобы доказать свое законное право на освобождение от службы.

Омбудсмен подчеркнул, что сейчас государству необходимы системные изменения в мобилизационных процессах, а ответственность за них должны нести должностные лица всех уровней военного управления.

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Прогнозы

Напомним, что суды уже неоднократно обязывали отменить решение о незаконной мобилизации. Так, мужчину уволили со службы, признав студенческий статус основанием для отсрочки.

Однако также известно о решении, когда Третий апелляционный административный суд постановил, что даже признание мобилизации незаконной не является основанием для увольнения со службы. Было установлено, что процедура призыва военнообязанного во время мобилизации является необратимой, если у него не было оснований для увольнения – действующей отсрочки или бронирования.