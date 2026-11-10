Забрали в ТЦК и отменили отсрочку: служащих подозревают в незаконной мобилизации

Лубинец рассказал об очередном случае произвола со стороны ТЦК

Жена участника боевых действий сообщила, что ее мужа незаконно задержали в Черновцах, хотя у него была действующая отсрочка от мобилизации как у многодетного отца. Только после вмешательства Офиса омбудсмена удалось найти виновных в незаконной мобилизации. Об этом написал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Adv

По словам чиновника, мужчину схватили прямо на улице в центре Черновцов. Он вступил в армию с первых дней полномасштабного вторжения. Однако позже он получил возможность оформить отсрочку в связи с наличием троих детей. Официальное освобождение от мобилизации не помешало неизвестным лицам задержать гражданина.

Записи камер видеонаблюдения показали, что за мужчиной следили, когда он выходил из здания горсовета. После этого неизвестный в балаклаве силой затащил его в микроавтобус. Это произошло за считанные секунды – на видео нет никаких признаков надлежащего оповещения или проверки военно-учетных документов– написал Дмитрий Лубинец.

Реклама

Мужчина также сообщил омбудсмену о применении физической силы и о том, что неизвестные угрожали ему пистолетом.

После задержания связь с мужчиной прервалась. Представительница Офиса Омбудсмена разыскивала его в областном сборном пункте, городском, районном и областном ТЦК и СП.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В ходе мониторинговых визитов выяснилось, что отсрочку мужчине дважды отменили вручную. На это сотрудникам потребовались сутки. Система автоматически повторно подтверждала его право на освобождение от мобилизации. Однако в ТЦК основанием для его отмены называли якобы задолженность по уплате алиментов.

Также выяснилось, что мужчину перемещали между несколькими учреждениями – из Черновцов в учебный центр в Винницкой области, а оттуда в город Кицмань на Буковине. В то же время представители ТЦК давали моей представительнице противоречивые объяснения – не могли установить, кто именно его задержал и куда доставил– сообщил Омбудсман.

Реклама

Мужчину удалось освободить от незаконного задержания и восстановить ему возможность оформить отсрочку. В Офис Генерального прокурора сразу же сообщили о совершении уголовного правонарушения служащими центра комплектования.

Незаконное задержание мужчины в Черновцах: смотрите видео

Дело передано в ГБР

Делом занялось ГБР. Известно, что в этом ТЦК это мог быть не единственный случай противоправных действий. Следователи также проверяют:

получение неправомерной выгоды;

избиение людей в помещении;

применение слезоточивого газа.

Подозрения в совершении правонарушений получили начальник одного из отделов районного ТЦК и другие представители ведомства. По решению суда они содержатся под стражей и под домашним арестом.

Дмитрий Лубинец отметил, что мобилизация не должна давать повод для нарушения закона. Особенно когда речь идет о человеке, имеющем законную отсрочку и уже выполнившем свой долг перед государством на поле боя. Уполномоченный по правам человека в очередной раз обратился к Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому с требованием прекратить такую практику в Украине.

Реклама

Напомним, в Полтавской области также незаконно мобилизовали мужчину-учителя, который имел освобождение от мобилизации. Он был уволен со службы после почти года борьбы за свои права.

К слову, иногда отсрочку от мобилизации действительно могут отменить для многодетных родителей, имеющих задолженность по выплате алиментов более трех месяцев. Потеря освобождения от призыва также грозит студентам, перешедшим на заочную форму обучения, и опекунам, не возобновившим документы о необходимости ухода.