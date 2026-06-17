Навіть незаконна мобілізація – це не причина звільнення зі служби: суд пояснив деталі

Суд не зміг скасувати мобілізацію, яку чоловік вважав незаконною. У справі військового, який вимагав визналити рішення ТЦК незаконним та скасувати рішення про призов, йшлося про те, що навіть можливе визнання процедури призову протиправною неозначає, що людину автоматично звільнять зі служби.

Суд не зміг звільнити мобілізованого чоловіка зі служби

Чоловік пройшов у 2025 році військово-лікарську комісію та був придатним. Враховуючи факти, що дозволяють мобілізувати громадянина, територіальний центр комплектування відправив його на військову службу до однієї з частин Національної гвардії України. Чоловік вважав, що призвали його незаконно, а згодом вчинив самовільне залишення частини. Зі справою 160/23234/25 розбирався Третій апеляційний адміністративний суд.

Дивіться також Поблажка не для всіх: у Раді назвали підставу для пом'якшення покарання за СЗЧ

Як заявляв позивач, мобілізували його нібито незаконно після затримання. Таким чином він просив скасувати рішення ТЦК та звільнитися зі служби за рішенням суду, бо не мав бути призваний.

З'ясувалося, що чоловік перебував на службі та отримував усе забезпечення. Згодом частина заявила про те, що мобілізований скоїв СЗЧ і не перебував на службі без поважних причин.

На початку розгляду справи суддя заявив, що вже після призову та зарахування людини до списків особового складу скасування наказу не може бути підставою для звільнення. Тоді чоловік звернувся до апеляційного суду.

Вирішальною в цьому спорі стала практика Верховного Суду, яка визначає, що процедура призову військовозобов'язаного під час мобілізації є незворотною. Звільнити його зі служби після скасування наказу не можливо без наявних для того підстав.

Окремо судді зауважують, що після призову виникають нові правовідносини й вже у відповідному законі прописуються норми звільнення зі служби. Відтак, не можна звільнити службовця лише на підставі скасування наказу про призов або наказу про зарахування до військової частини. Такої норми законодавство не містить.

За незаконну мобілізацію можуть карати посадовців ТЦК і ВЛК

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує посилити відповідальність за порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. Зокрема, окремим злочином можуть визнати незаконне утримання людей у приміщеннях ТЦК, мобілізаційних пунктах або військових частинах без законних підстав. За такі дії посадовцям може загрожувати від 5 до 7 років ув'язнення, а за насильство, жорстоке поводження чи порушення щодо неповнолітніх – до 12 років позбавлення волі.

Окремо передбачена кримінальна відповідальність для працівників ТЦК і членів ВЛК за незаконні рішення під час мобілізації. Покарання можуть застосовувати, якщо до війська призвали людину, яка мала законну відстрочку, бронювання або взагалі не підлягала мобілізації.

Наразі незаконна мобілізація сама по собі не є підставою для звільнення з військової служби, навіть якщо суд визнав призов протиправним.