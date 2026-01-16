Копія замість оригіналу: як засвідчити, щоб мала повну юридичну силу

Для багатьох юридичних і адміністративних процедур не обов’язково подавати оригінал документа – часто достатньо належним чином засвідченої копії або витягу. Такі документи прирівнюються до оригіналу і можуть офіційно використовуватися у правовідносинах.

Навіщо потрібне нотаріальне засвідчення копії?

У низці випадків для вирішення правових, адміністративних чи інших питань можна обійтися без оригіналу документа, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Закон дозволяє подавати копії або витяги з них, якщо вони засвідчені у встановленому порядку та повністю відповідають оригіналу або його частині.

Читайте також Чи можуть банки нескінченно нараховувати штрафи за кредит

Засвідчення вірності копії чи витягу – це процедура, яка підтверджує їхню автентичність. Такі документи мають юридичну силу і можуть використовуватися замість оригіналів у офіційних установах.

Відповідно до статті 75 Закону України "Про нотаріат", засвідчувати вірність копій документів можуть нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування та консульських установ України. Це можливо за умови, що документи видані юридичними особами, не суперечать закону, мають правове значення і їх копіювання не заборонене законодавством.

Особливості засвідчення копій

Перед засвідченням уповноважена особа зобов'язана особисто звірити копію або виписку з оригіналом документа. Процедура проводиться за усним зверненням заінтересованої особи.

Порядок вчинення нотаріальних дій визначає низку умов. Зокрема, копії документів органів реєстрації актів цивільного стану, які планують використовувати за кордоном, засвідчуються лише після консульської легалізації або проставлення апостиля на оригіналі. Копії документів, виданих фізичними особами, засвідчуються лише у разі, якщо справжність підпису на оригіналі підтверджена нотаріально або відповідною посадовою особою.

Водночас закон забороняє засвідчувати копії документів, на підставі яких установи видають оригінали, зокрема довідок про народження чи смерть.

На вимогу фізичних або юридичних осіб нотаріуси також можуть видавати копії документів, що зберігаються у справах державних або приватних нотаріусів чи нотаріальних архівах.

Копія з копії та виписка з документа: що дозволяє закон?

Законодавство дозволяє засвідчувати й копію з копії документа. Це можливо, якщо первинна копія була засвідчена нотаріально або видана тією ж юридичною особою, яка оформлювала оригінал. У такому випадку копія має бути виготовлена на бланку цієї установи з відміткою про місце зберігання оригіналу.

Окремо врегульовано порядок засвідчення виписок з документів. Їх можна оформити лише тоді, коли документ містить кілька не пов'язаних між собою рішень, а виписка повністю відтворює текст частини з конкретного питання. Для багатосторінкових документів обов'язково відтворюються перша і остання сторінки, а також зазначається загальна кількість сторінок оригіналу та перелік сторінок, з яких зроблено витяг.

Помилка в декларації: як і коли держслужбовцю виправити дані без порушення?