Чи потребує нотаріальний договір щодо дитини повторного підтвердження в суді

Якщо між батьками укладено нотаріально посвідчений договір про проживання, виховання та утримання дитини, суд не має підстав окремо встановлювати ці факти. Верховний Суд також наголосив, що саме по собі проживання дитини з одним із батьків не означає "самостійного виховання" для цілей мобілізаційного законодавства.

Батьки не мають повторно доводити утримання дитини

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду, розглядаючи справу № 307/4851/22, підтвердив: за наявності нотаріально посвідченого договору між батьками суд не може вдруге встановлювати ті самі обставини в порядку окремого провадження, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Такий договір уже є належним юридичним підтвердженням і виключає "дублювання" через судове рішення, навіть якщо заявник посилається на можливість отримання відстрочки від мобілізації.

У справі йшлося про подружжя з неповнолітнім сином, яке одночасно з розірванням шлюбу просило суд зафіксувати факт проживання та виховання дитини з батьком. Ще у грудні 2022 року батьки уклали нотаріальний договір, яким визначили місце проживання дитини з батьком і порядок участі матері у вихованні.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у встановленні юридичного факту, вказавши, що він уже підтверджений договором. Верховний Суд погодився з цим висновком і залишив касаційну скаргу без задоволення.

КЦС ВС нагадав, що в окремому провадженні встановлюються лише ті факти, які не можуть бути підтверджені іншим шляхом і не пов’язані зі спором про право. У цій ситуації необхідні обставини вже зафіксовані нотаріально, тож підстав для втручання суду немає.

Зверніть увагу! Окремо Суд підкреслив, що проживання дитини з одним із батьків не дорівнює "самостійному вихованню" в розумінні законодавства про мобілізацію. Нотаріальний договір, навпаки, свідчить про участь обох батьків у виконанні батьківських обов’язків.

