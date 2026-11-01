Згода на огляд авто не означає дозвіл на обшук: яку умову мають виконати поліціянти

Верховний Суд постановив, що добровільна згода водія на огляд його автомобіля не дає правоохоронцям права проводити всередині салону обшук без ухвали слідчого судді. Докази, знайдені під час таких маніпуляцій, є незаконними та не можуть бути використані судом для винесення вироку.

Поверхневий огляд не означає обшук

Під час розгляду кримінального провадження за статтями, що передбачають відповідальність за одержання неправомірної вигоди службовою особою та її пропозицію, обіцянку або надання, суди першої та апеляційної інстанцій виправдали обвинувачених через недоведеність провини. Про це йдеться в матеріалах справи №561/2/17, яку Верховний Суд описав в нещодавньому огляді.

Головним доказом сторони обвинувачення був протокол огляду автомобіля. Правоохоронці під час перевірок нерідко підміняють поняття огляду та обшуку й ця справа – черговий доказ протиправних дій.

Суди дослідили процедуру перевірки транспорту та встановили, що правоохоронці не обмежилися звичайною поверхневою фіксацією. Вони сідали всередину салону, відкривали конструктивні ніші машини та шукали предмети в місцях, недоступних для огляду без подолання перешкод.

Необхідно зазначити, що із протоколу цієї слідчої дії вбачається, що власник надавав згоду на проведення саме огляду автомобіля… З клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу сторона обвинувачення до слідчого судді не зверталася. При цьому наявність згоди водія на огляд транспортного засобу не свідчить про добровільну згоду на проведення його обшуку,

– йдеться в постанові.

Фактично суд визнає такі дії є повноцінним обшуком.

Згідно з частиною 1 статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Проте у згаданій справі слідчі обмежилися лише тим, що взяли у водія письмову згоду на огляд, після чого спробували легалізувати ці дії в суді вже постфактум.

Позиція суду щодо незаконно здобутих доказів

Прокурор оскаржив виправдувальний вирок у касації, наполягаючи на правомірності дій слідчої групи. Проте колегія суддів Касаційного кримінального суду визначила: згода власника транспорту на проведення огляду жодним чином не означає його добровільної згоди на повноцінний обшук.

Тож усі здобуті під час такої слідчої дії докази визнали недопустимими. Вони не мають юридичної сили та не можуть використовуватися для доведення вини людини.

Важливо! Попри те, що справу повернули на новий розгляд до апеляції з інших процесуальних підстав, судова палата закріпила ключове правило для захисту автовласників. Якщо силовики на дорозі чи під час слідчих дій під виглядом звичайного огляду починають нишпорити по салону та закритих багажних відсіках без судової ухвали, знайдені речі не матимуть жодної законної сили.

Нагадаємо, поліцейські можуть вимагати відкрити багажник лише після того, як назвуть обґрунтовану причину для поверхневої перевірки.

Крім того, правоохоронці не мають права торкатися речей у багажнику без дозволу. Водій може використовувати відеозапис як доказ протиправних дій поліції, якщо підстави для огляду фактично не було.