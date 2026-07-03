Чоловіків вивозили під подушками: на Одещині жінка організувала незвичну схему втечі за кордон

В Одеській області викрили жінку, яка приховувала в авто чоловіка призовного віку й намагалася вивезти його за кордон. Оплата за таку послугу сягала кількох тисяч доларів.

Жінка намагалася нелегально вивезти за кордон чоловіка

Жінка допомагала чоловікам призовного віку за гроші виїхати з України. Під час одного з таких виїздів її затримали оперативники. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

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57-річна мешканка Одеси пропонувала послуги з перевезення чоловіків мобілізаційного віку. Вона підвозила їх до кордону, а за це брала 4 500 доларів. Організаторка схеми зустрічала чоловіків на автозаправній станції, а потім приховувала їх в авто.

На підлозі салону вона розмістила подушки та м'які іграшки, під якими перебував чоловік, доки авто не прибувало до пункту призначення. Проте машину зупинили в місті Роздільна й схему викрили під час перевірки.

Водійку затримали на місці, де вона мала висадити "клієнта" й отримати 700 доларів.

На Одещині жінка організувала схему з незаконного перетину кордону / Фото ДПСУ

Жінку підозрюють у порушенні статті 332 Кримінального кодексу України – про незаконне переправлення громадян за кордон. Санкції статті передбачають кілька років ув'язнення.

Наразі суд встановив жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За неї дозволяється внести заставу 266 000 гривень.

До слова, лише за червень прикордонники затримали понад 100 людей, які намагалися перетнути межі України без дозволу. Такі дані на брифінгу озвучив речник прикордонної служби Андрій Демченко. А від початку року приблизно 6 300 осіб намагались незаконно виїхати з України. Найбільше втікачів затримали на кордоні з Румунією, трохи менше – з Молдовою.

Українці можуть перевірити, чи мають вони право на перетин кордону

Державна прикордонна служба запустила онлайн-сервіс "Особистий кабінет", який дозволяє українцям у режимі реального часу перевірити наявність тимчасових обмежень на виїзд за кордон.

Авторизуватися можна за допомогою Дія.Підпису, BankID, КЕП або ID.GOV.UA. Сервіс показує лише заборони, накладені судом або органами виконавчої служби, зокрема через аліменти, штрафи чи інші борги.

Водночас обмеження, пов'язані з воєнним станом і правилами виїзду військовозобов'язаних чоловіків, у цьому кабінеті не відображаються й перевіряються за окремою процедурою.