Як припинити шлюб, якщо один із подружжя в полоні або зник безвісти

Воєнні обставини не позбавляють подружжя права на розірвання шлюбу, однак у разі полону чи безвісної відсутності одного з партнерів діють особливі правила. Міністерство юстиції України разом із системою безоплатної правничої допомоги пояснюють, як діяти в таких ситуаціях.

Які особливості процесу розлучення?

Обставини, пов'язані з повномасштабною війною, не є підставою для збереження шлюбу всупереч волі одного з подружжя, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Водночас якщо чоловік або дружина перебувають у полоні чи визнані безвісно відсутніми, порядок розірвання шлюбу має певні процесуальні особливості.

Розлучення можливе двома способами. Якщо один із подружжя перебуває у полоні, шлюб розривається виключно в судовому порядку. Якщо ж особу визнано безвісно відсутньою, розірвати шлюб можна через орган державної реєстрації актів цивільного стану, але лише за наявності відповідного судового рішення.

У випадку перебування одного з подружжя в полоні позов подається до суду за місцем проживання відповідача або позивача – якщо на його утриманні є діти чи стан здоров'я не дозволяє прибути за місцем проживання іншої сторони. До заяви додають копію свідоцтва про шлюб, за можливості довідку про перебування в полоні, свідоцтва про народження дітей, квитанцію про сплату судового збору та інші необхідні документи.

Що робити для розірвання шлюбу?

Для розірвання шлюбу з безвісно відсутньою особою спочатку потрібно звернутися до поліції із заявою про розшук. Далі подається заява до суду про визнання особи безвісно відсутньою – за місцем проживання заявника, останнім відомим місцем проживання зниклого або за місцем знаходження його майна. У заяві зазначають мету такого звернення та обставини зникнення.

Зверніть увагу! Суд може визнати людину безвісно відсутньою, якщо протягом одного року немає жодних відомостей про її місцеперебування за місцем постійного проживання. Якщо дата зникнення точно не відома, відлік строку починається з першого числа місяця, що настає після останніх відомостей, або з 1 січня наступного року, якщо неможливо встановити навіть місяць.

Після набрання чинності судовим рішенням про визнання особи безвісно відсутньою для розірвання шлюбу необхідно звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану, додавши копію свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дітей та інші документи за потреби.

Важливо! Якщо шлюб розірвано через суд, підтвердженням є судове рішення, яке набирає законної сили через тридцять днів. У разі розлучення через орган державної реєстрації актів цивільного стану видається відповідне свідоцтво. Такі механізми забезпечують захист прав осіб і правову визначеність їхнього сімейного статусу навіть в умовах війни.

