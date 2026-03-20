У Харкові суд не визнав шлюбні відносини між двома чоловіками: на це була причина
- Під час судового засідання на вулиці відбувся мітинг проти одностатевих стосунків, а в Україні обговорюється законопроєкт про реєстрацію партнерств.
У Харкові суд не визнав шлюбні відносини між двома чоловіками. Однак фахівці пояснили своє цілком зрозуміле рішення.
Чому не змогли "одружити" двох чоловіків у Харкові?
У Харкові Індустріальний суд відмовився задовольнити позов військовослужбовця 17 бригади Національної гвардії Дмитра Лясковецького та його партнера Євгенія Донця. Про це пишуть журналісти hromadske.
Чоловіки звернулися до суду, щоб офіційно визнали їхні шлюбні відносини. Суд заслухав сторони та їхні позиції, але не побачив серед доказів факт спільного проживання чоловіків. Ця умова, а точніше її відсутність, стала причиною відмови, про яку оголосили 20 березня.
Адвокатка громадської організації "Інсайт", благодійної організації "Марш Жінок" та експертка зі злочинів з недискримінації Оксана Гузь зазначила, що суд не задовольнив позов через "недоведеність факту".
Це означає, що суд відмовив у задоволенні заяви не тому, що не визнає одностатеві сімейні стосунки, а тому, що є певні питання до доказової бази,
– сказала експертка.
До слова, під час засідання на вулиці утворився мітинг з громадян, які виступали проти одностатевих стосунків.
Зазначимо, що в Україні хочуть дозволити парам, в тому числі й однієї статі, реєструвати стосунки без шлюбу. Це передбачено в законопроєкті "Про інститут реєстрованих партнерств". На думку ініціаторів, законопроєкт потрібен для забезпечення майнових і немайнових прав для представників ЛГБТ+, серед яких є чимало військових.
Якою є судова практика щодо одностатевих шлюбів?
Верховний Суд створив прецедент для ЛГБТ-пар в Україні. Він визнав сімейні відносини між двома чоловіками – Зоряном Кісєм і Тимуром Левчуком. Було підтверджено, що двоє людей однієї статі можуть бути визнані сім’єю, але це не означає легалізацію одностатевого шлюбу.
Водночас світова судова практика щодо одностатевих шлюбів різниться. У США та країнах ЄС такі шлюби легалізовані. Проте в більшості держав все ще визнається лише традиційне визначення шлюбу як союзу чоловіка і жінки.
Одностатеві пари в Україні можуть захищати свої права через суд. Інколи факт спільного проживання як сім’ї дає їм окремі права. Однак законодавчого механізму шлюбу або партнерства поки немає.