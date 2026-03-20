Чому не змогли "одружити" двох чоловіків у Харкові?

У Харкові Індустріальний суд відмовився задовольнити позов військовослужбовця 17 бригади Національної гвардії Дмитра Лясковецького та його партнера Євгенія Донця. Про це пишуть журналісти hromadske.

Чоловіки звернулися до суду, щоб офіційно визнали їхні шлюбні відносини. Суд заслухав сторони та їхні позиції, але не побачив серед доказів факт спільного проживання чоловіків. Ця умова, а точніше її відсутність, стала причиною відмови, про яку оголосили 20 березня.

Адвокатка громадської організації "Інсайт", благодійної організації "Марш Жінок" та експертка зі злочинів з недискримінації Оксана Гузь зазначила, що суд не задовольнив позов через "недоведеність факту".

Це означає, що суд відмовив у задоволенні заяви не тому, що не визнає одностатеві сімейні стосунки, а тому, що є певні питання до доказової бази,

– сказала експертка.

До слова, під час засідання на вулиці утворився мітинг з громадян, які виступали проти одностатевих стосунків.

Зазначимо, що в Україні хочуть дозволити парам, в тому числі й однієї статі, реєструвати стосунки без шлюбу. Це передбачено в законопроєкті "Про інститут реєстрованих партнерств". На думку ініціаторів, законопроєкт потрібен для забезпечення майнових і немайнових прав для представників ЛГБТ+, серед яких є чимало військових.

