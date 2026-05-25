Як оформити довіреність в Україні: коли вона втрачає чинність і чи завжди потрібен нотаріус

Українцям довіреність може знадобитися в цілком буденних ситуаціях – коли людина не має змоги самостійно продати авто, подати документи, отримати гроші абощо. Тож закон дозволяє офіційно надати іншій особі право діяти від вашого імені.

Що варто знати про довіреність

Однак порядок оформлення та строк дії такого документа залежать від його типу. 24 Канал розбирався, що таке довіреність, і за яких обставин вона припиняє чинність в Україні.

Дивіться також Визнання документів за кордоном: що таке апостиль і для чого він потрібен українцям

Довіреність – це документ, який одна особа видає іншій для представництва перед третіми особами. За його допомогою можна уповноважити людину отримувати документи чи кошти, укладати угоди, представляти інтереси в установах або виконувати інші дії.

Фахівці з Мін'юсту наголошують, що в довіреності потрібно зазначати дату посвідчення, дані сторін, а також чітко визначені повноваження, у межах яких діятиме ваш представник.

В Україні посвідченням довіреностей переважно займаються нотаріуси, однак у низці випадків звертатися до них не обов'язково. Наприклад, для отримання зарплати, стипендії, пенсії, аліментів, поштової кореспонденції. Такі документи можуть посвідчувати за місцем роботи чи навчання довірителя, у медзакладі, де людина перебуває на лікуванні тощо.

Окремо стаття 40 Закону України "Про нотаріат" передбачає випадки, коли звичайні довіреності прирівнюють до нотаріально посвідчених. Зокрема, йдеться про документи:

військовослужбовців і пацієнтів військових госпіталів (посвідчені командирами й черговими лікарями);

людей у слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань (посвідчені їх начальниками);

і в деяких випадках – жителів населених пунктів, де немає нотаріуса (посвідчені уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування).

Коли довіреність втрачає чинність

Глава 17 Цивільного кодексу України визначає низку випадків, коли довіреність може втратити чинність. Найпоширеніші з них – завершення строку дії документа, його скасування довірителем або відмова представника від виконання визначених повноважень.

Окрім того, довіреність автоматично припиняється в разі смерті людини (яка її видала або на яку вона була оформлена), а також якщо особу визнають недієздатною чи безвісно відсутньою. Для юридичних осіб підставою є припинення діяльності компанії.

Важливо! Якщо припиняється основна довіреність, автоматично втрачає чинність видане на її основі передоручення.

Водночас закон дозволяє українцям у будь-який момент скасувати довіреність, якщо вона не є безвідкличною. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса із письмовою заявою, після чого відповідні зміни внесуть до реєстру.