Оформити майно на дитину стало простіше – що варто знати батькам в Україні

Наприкінці травня в Україні набрав чинності закон № 4824-IX, що спростив оформлення майна на дітей. Відтепер для безоплатного набуття малолітніми та неповнолітніми особами права власності на нерухомість, транспортні засоби та інше цінне майно не потрібно отримувати дозвіл органу опіки та піклування.

Як оформити майно на дитину

Водночас згода батьків або інших законних представників залишається обов’язковою. Деталі пояснили в Міністерстві юстиції.

Читайте також Без цього спадщину не оформлять: які документи потрібні українцям у 2026 році

Особливості укладення таких договорів залежать від віку дитини, адже саме він визначає можливість брати участь у правовідносинах.

Наприклад, діти віком до 14 років мають часткову цивільну дієздатність, тобто можуть самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Договори щодо нерухомості, транспортних засобів чи іншого цінного майна від їхнього імені укладають батьки або інші законні представники. Водночас якщо цим займається один із батьків, потрібна письмова нотаріально посвідчена згода другого.

Неповнолітні віком від 14 до 18 років мають неповну цивільну дієздатність, тож йдеться вже про досить широке коло прав. За згодою обох батьків (або інших законних представників) такі діти можуть брати участь у підписанні договорів. Однак якщо правочин потребує нотаріального посвідчення чи державної реєстрації, згода батьків також має бути засвідчена нотаріусом.

Зверніть увагу! Нові правила не вимагають дозволу органу опіки та піклування лише тоді, коли дитина набуває право власності на майно. Натомість у разі його продажу, дарування, обміну, поділу, виділу, передачі в заставу чи іпотеку тощо документ залишається обов'язковою умовою.

До слова, у деяких випадках закон дозволяє обійтися без згоди одного з батьків. Це можливо, якщо така особа:

перебуває в полоні або в заручниках;

інтернована в нейтральній державі;

зникла безвісти за особливих обставин або визнана безвісно відсутньою;

проживає окремо від дитини щонайменше шість місяців поспіль і не бере участі в її вихованні та утриманні;

має невідоме місце проживання.

Нагадаємо, також в Україні хочуть покращити систему захисту дітей, які постраждали від булінгу в освітньому процесі. Законопроєкт №14127 передбачає збільшення терміну накладення штрафу за цькування з трьох місяців до одного року. Освітній омбудсмен вже підтримала ініціативу та запропонувала збільшити розміри покарання до 5 100 – 10 200 гривень.