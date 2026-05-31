Как оформить имущество на ребенка

В то же время согласие родителей или других законных представителей остается обязательным. Детали объяснили в Министерстве юстиции.

Особенности заключения таких договоров зависят от возраста ребенка, ведь именно он определяет возможность участвовать в правоотношениях.

Например, дети в возрасте до 14 лет имеют частичную гражданскую дееспособность, то есть могут самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки. Договоры по недвижимости, транспортных средствах или иного ценного имущества от их имени заключают родители или другие законные представители. В то же время если этим занимается один из родителей, требуется письменное нотариально удостоверенное согласие второго.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют неполную гражданскую дееспособность, поэтому речь идет уже о достаточно широком круге прав. С согласия обоих родителей (или других законных представителей) такие дети могут участвовать в подписании договоров. Однако если сделка требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, согласие родителей также должно быть заверено нотариусом.

Обратите внимание! Новые правила не требуют разрешения органа опеки и попечительства только тогда, когда ребенок приобретает право собственности на имущество. Но в случае его продажи, дарения, обмена, разделения, выделения, передачи в залог или ипотеку и т.д. документ остается обязательным условием.

К слову, в некоторых случаях закон позволяет обойтись без согласия одного из родителей. Это возможно, если такое лицо:

находится в плену или в заложниках;

интернировано в нейтральном государстве;

пропало без вести при особых обстоятельствах или признано безвестно отсутствующим;

проживает отдельно от ребенка не менее шести месяцев подряд и не участвует в его воспитании и содержании;

имеет неизвестное место жительства.

