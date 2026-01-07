Втратили закордонний паспорт: які документи потрібні для оформлення нового

Українцям нагадали порядок оформлення нового закордонного паспорта у разі втрати або викрадення попереднього документа. Для цього потрібно звернутися до підрозділу ДМС та подати визначений перелік документів.

Як почати процедуру відновлення закордонного паспорта?

Щоб отримати новий паспорт для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого, заявнику необхідно звернутися до територіального органу чи підрозділу ДМС або до уповноваженого суб'єкта та подати визначений пакет документів, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Зокрема, потрібно подати заяву про оформлення закордонного паспорта у зв'язку з його втратою або викраденням у довільній формі. У разі викрадення документа на території України додатково подається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Якщо паспорт було втрачено або викрадено під час перебування в Україні у громадянина, який постійно проживає за кордоном, він має надати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. За відсутності такого документа допускається подання його копії або надання інформації про раніше оформлені на ім'я особи документи.

Зверніть увагу! На підставі поданих матеріалів ДМС оформить новий закордонний паспорт, а втрачений або викрадений документ визнають недійсним.