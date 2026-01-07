Как начать процедуру восстановления загранпаспорта?

Чтобы получить новый паспорт для выезда за границу вместо утраченного или похищенного, заявителю необходимо обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС или к уполномоченному субъекту и подать определенный пакет документов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

В частности, нужно подать заявление об оформлении загранпаспорта в связи с его потерей или похищением в произвольной форме. В случае похищения документа на территории Украины дополнительно подается выписка из Единого реестра досудебных расследований.

Если паспорт был утерян или похищен во время пребывания в Украине у гражданина, который постоянно проживает за рубежом, он должен предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. При отсутствии такого документа допускается представление его копии или предоставление информации о ранее оформленных на имя лица документах.

Обратите внимание! На основании представленных материалов ГМС оформит новый загранпаспорт, а утраченный или похищенный документ признают недействительным.