Пільги для водіїв з інвалідністю під питанням: які нові правила готують у Раді

У парламенті розглядають законодавчі зміни, які можуть вплинути на умови користування пільгами для водіїв з інвалідністю. Ініціативи стосуються оновлення чинних правил та можливого розширення підтримки.

Що вимагатимуть від людей з інвалідністю для отримання пільг?

Для водіїв з інвалідністю можуть запровадити нову умову користування пільгами та підтверджувати право на них доведеться через спеціальний розпізнавальний знак "Особа з інвалідністю", який має бути розміщений на транспортному засобі, йдеться у законопроєкті №14411.

Окремо також проєкт передбачає:

обов’язкове резервування на парковках усіх форм власності щонайменше 10% місць (але не менше одного) для безкоштовного паркування автомобілів осіб з інвалідністю або транспорту, що їх перевозить;

до того ж, такі місця мають бути чітко позначені дорожніми знаками та розміткою.

Зверніть увагу! Ініціатором законодавчої ініціативи виступив Кабінет Міністрів, який у разі ухвалення закону визначатиме форму такого знака та порядок його використання.

Відповідно до даних, оприлюднених на сайті парламенту, документ покликаний упорядкувати механізм надання пільг як для водіїв з інвалідністю, так і для осіб, які їх перевозять.

Які будуть вимоги до водіїв з інвалідністю?

При цьому водій повинен мати при собі документи, які підтверджують інвалідність: свою або пасажира, уточнюють у "Судово-юридичній газеті". Їх можна пред’являти як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Очікується, що впровадження таких норм допоможе забезпечити кращий доступ до паркувальних місць для людей з інвалідністю, сприятиме їхній соціальній інтеграції та посилить захист прав ветеранів, які отримали поранення або захворювання під час війни.

