Пільги для водіїв з інвалідністю під питанням: які нові правила готують у Раді
- Парламент розглядає законопроєкт №14411, який вимагає від водіїв з інвалідністю мати спеціальний розпізнавальний знак "Особа з інвалідністю" на транспортному засобі для користування пільгами.
- Законопроєкт також зобов'язує резервувати щонайменше 10% парковочних місць для безкоштовного паркування автомобілів осіб з інвалідністю, які мають бути чітко позначені знаками та розміткою.
У парламенті розглядають законодавчі зміни, які можуть вплинути на умови користування пільгами для водіїв з інвалідністю. Ініціативи стосуються оновлення чинних правил та можливого розширення підтримки.
Що вимагатимуть від людей з інвалідністю для отримання пільг?
Для водіїв з інвалідністю можуть запровадити нову умову користування пільгами та підтверджувати право на них доведеться через спеціальний розпізнавальний знак "Особа з інвалідністю", який має бути розміщений на транспортному засобі, йдеться у законопроєкті №14411.
Окремо також проєкт передбачає:
- обов’язкове резервування на парковках усіх форм власності щонайменше 10% місць (але не менше одного) для безкоштовного паркування автомобілів осіб з інвалідністю або транспорту, що їх перевозить;
- до того ж, такі місця мають бути чітко позначені дорожніми знаками та розміткою.
Зверніть увагу! Ініціатором законодавчої ініціативи виступив Кабінет Міністрів, який у разі ухвалення закону визначатиме форму такого знака та порядок його використання.
Відповідно до даних, оприлюднених на сайті парламенту, документ покликаний упорядкувати механізм надання пільг як для водіїв з інвалідністю, так і для осіб, які їх перевозять.
Які будуть вимоги до водіїв з інвалідністю?
При цьому водій повинен мати при собі документи, які підтверджують інвалідність: свою або пасажира, уточнюють у "Судово-юридичній газеті". Їх можна пред’являти як у паперовому, так і в електронному вигляді.
Очікується, що впровадження таких норм допоможе забезпечити кращий доступ до паркувальних місць для людей з інвалідністю, сприятиме їхній соціальній інтеграції та посилить захист прав ветеранів, які отримали поранення або захворювання під час війни.
Які ще пільги передбачені для людей з інвалідністю в Україні?
В Україні для людей з інвалідністю передбачено широкий перелік державної підтримки, спрямованої не лише на медичну допомогу, а й на покращення якості життя та соціальну інтеграцію.
Зокрема, вони можуть безоплатно отримувати лікарські засоби за рецептами лікарів, користуватися програмами медичної та соціальної реабілітації, проходити санаторно-курортне лікування, а також мати пільги на користування громадським транспортом.
Окремі розширені гарантії передбачені для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Для цієї категорії законодавство встановлює право на звільнення від оплати житлово-комунальних послуг у межах визначених соціальних норм житлової площі.