Что будут требовать от людей с инвалидностью для получения льгот?

Для водителей с инвалидностью могут ввести новое условие пользования льготами и подтверждать право на них придется через специальный опознавательный знак "Лицо с инвалидностью", который должен быть размещен на транспортном средстве, говорится в законопроекте №14411.

Отдельно также проект предусматривает:

обязательное резервирование на парковках всех форм собственности не менее 10% мест (но не менее одного) для бесплатной парковки автомобилей лиц с инвалидностью или транспорта, что их перевозит;

к тому же, такие места должны быть четко обозначены дорожными знаками и разметкой.

Обратите внимание! Инициатором законодательной инициативы выступил Кабинет Министров, который в случае принятия закона будет определять форму такого знака и порядок его использования.

Согласно данным, обнародованных на сайте парламента, документ призван упорядочить механизм предоставления льгот как для водителей с инвалидностью, так и для лиц, которые их перевозят.

Какие будут требования к водителям с инвалидностью?

При этом водитель должен иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность: свою или пассажира, уточняют в "Судебно-юридической газете". Их можно предъявлять как в бумажном, так и в электронном виде.

Ожидается, что внедрение таких норм поможет обеспечить лучший доступ к парковочным местам для людей с инвалидностью, способствовать их социальной интеграции и усилит защиту прав ветеранов, получивших ранения или заболевания во время войны.

Какие еще льготы предусмотрены для людей с инвалидностью в Украине?