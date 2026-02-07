Что будут требовать от людей с инвалидностью для получения льгот?
Для водителей с инвалидностью могут ввести новое условие пользования льготами и подтверждать право на них придется через специальный опознавательный знак "Лицо с инвалидностью", который должен быть размещен на транспортном средстве, говорится в законопроекте №14411.
Отдельно также проект предусматривает:
- обязательное резервирование на парковках всех форм собственности не менее 10% мест (но не менее одного) для бесплатной парковки автомобилей лиц с инвалидностью или транспорта, что их перевозит;
- к тому же, такие места должны быть четко обозначены дорожными знаками и разметкой.
Обратите внимание! Инициатором законодательной инициативы выступил Кабинет Министров, который в случае принятия закона будет определять форму такого знака и порядок его использования.
Согласно данным, обнародованных на сайте парламента, документ призван упорядочить механизм предоставления льгот как для водителей с инвалидностью, так и для лиц, которые их перевозят.
Какие будут требования к водителям с инвалидностью?
При этом водитель должен иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность: свою или пассажира, уточняют в "Судебно-юридической газете". Их можно предъявлять как в бумажном, так и в электронном виде.
Ожидается, что внедрение таких норм поможет обеспечить лучший доступ к парковочным местам для людей с инвалидностью, способствовать их социальной интеграции и усилит защиту прав ветеранов, получивших ранения или заболевания во время войны.
Какие еще льготы предусмотрены для людей с инвалидностью в Украине?
В Украине для людей с инвалидностью предусмотрен широкий перечень государственной поддержки, направленной не только на медицинскую помощь, но и на улучшение качества жизни и социальную интеграцию.
В частности, они могут бесплатно получать лекарственные средства по рецептам врачей, пользоваться программами медицинской и социальной реабилитации, проходить санаторно-курортное лечение, а также иметь льготы на пользование общественным транспортом.
Отдельные расширенные гарантии предусмотрены для лиц, получивших инвалидность вследствие войны. Для этой категории законодательство устанавливает право на освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах определенных социальных норм жилой площади.