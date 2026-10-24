Українці мають право на перерахунок комуналки: як ним скористатися

Громадяни сплачують комунальні рахунки, а тому мають законне право розраховувати на належну якість послуг. Тому Закон України "Про житлово-комунальні послуги" передбачає право споживача на отримання якісних послуг і на перерахунок плати в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості.

Що робити, якщо комунальні послуги надали без належної якості

На практиці українці нерідко стикаються з холодними батареями, перебоями з водопостачанням або послугами, які надаються комунальниками не в повному обсязі. Адвокат та арбітражний керуючий Сергій Литвиненко у коментарі 24 Каналу розповів, як можна повідомити про незадоволеність якістю обслуговування.

За словами експерта, перерахунок має здійснюватися з дотриманням установленої процедури, тому громадянам важливо мати докази. Сергій Литвиненко рекомендує діяти послідовно. Спочатку варто зафіксувати порушення.

Сергій Литвиненко Керівний партнер АО "Віннер Партнерс" Не обмежуйтеся телефонним дзвінком чи усною скаргою. Зверніться до виконавця послуги, зареєструйте своє звернення та вимагайте перевірки якості. За можливості зафіксуйте обставини на фото чи відео, збережіть показники вимірювальних приладів, платіжні документи та листування.

Про те, в чому полягає порушення користувач, має написати в акті-претензії. Оформлюючи його, людина фактично прописує вимоги до виконавця. Якщо представник виконавця не прибуває або відмовляється підписувати акт, законодавство передбачає процедуру його оформлення за участю інших споживачів. Тому ухилення виконавця від перевірки не означає, що людина втрачає право на захист.

Сергій Литвиненко каже, що в кінці можна в письмовому вигляді вимагати перерахунку за неякісні послуги.

У зверненні необхідно зазначити період порушення, конкретні обставини, посилання на докази та чітку вимогу щодо перерахунку плати. Якщо виконавець ігнорує звернення або безпідставно відмовляє, споживач може звернутися до компетентних органів державного нагляду, органів місцевого самоврядування в межах їхніх повноважень або до суду,

– зазначив адвокат.

Він уточнив, що в такому випадку самовільно припиняти оплату всіх комунальних послуг не варто. Через це в користувача може виникнути заборгованість і додаткові спори. Сергій Литвиненко розповів, що набагато ефективнішим буде рішення документально зафіксувати порушення та юридично грамотно вимагати перерахунку.

Важливо пам'ятати про терміни: якщо постачальник послуг не реагує протягом п'яти днів, можна подати скаргу до Держпродспоживслужби.

Наголошуємо! Неякісна послуга не мусить бути "нормою". Закон дає інструмент, якщо користувач грамотно зафіксував порушення, написав претензію, домігся відповіді, а за потреби звернувся до суду. Права, якими не користуються, залишаються на папері.

Нагадаємо, у квітні в центрі уваги був законопроєкт щодо справедливого розподілу комунальних послуг, що передбачав зміни в обліку теплової енергії та водопостачання.