Суд не покарав поліцейського, який розпилив газ в обличчя людини: що вплинуло на рішення

Верховний Суд розглянув справу інспектора поліції, який під час роботи безпідставно розпилив в обличчя співрозмовника газ із балончика. Громадянин отримав легкі тілесні ушкодження, але поліціянта виправдали.

Поліцейський завдав ушкоджень людині під час спілкування з нею

Справа розпочалася ще у 2015 році, але лише зараз суд виніс остаточне рішення щодо провини чи невинуватості поліцейського, який застосував проти цивільного спеціальний засіб примусу. Суд вважав, що він діяв на законних підставах. Про це йдеться в матеріалах справи №754/13191/16-к.

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Як встановив суд, поліціянти працювали на вулиці й звернулися до власника причепу для продажу кави, який не мав номерного знаку. Документів на транспортний засіб у чоловіка не було, а коли поліція намагалася його затримати – він чинив опір.

За справу взялися прокурори, які визначили дії поліцейського, як перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу. За це покарання передбачає частина 2 статті 365 Кримінального кодексу України, яка встановлює навіть обмеження волі.

Проте у Деснянському районному суді Києва поліціянта виправдали, мовляв, у його діях не було порушення. Такої самої позиції притримався Київський апеляційний суд.

Який висновок Верховного Суду?

Верховний Суд не переоцінив докази й лише перевірив правильність ухвалення рішення судами нижчих інстанцій. Так у цій справі суддя розглянув касаційну скаргу прокурора. З'ясувалося, що в цій справі роль грає не факт того, що потерпілий отримав ушкодження, а те, чи діяв поліціянт у межах своїх повноважень.

Суд використав для рішення норми Закону України "Про Національну поліцію". Він говорить, що під час роботи працівники поліції мають право використовувати кайданки та засоби, які мають сльозогінну чи дратівливу дію. Але застосовувати їх треба відповідно до конкретної ситуації. Розглянувши справу, суд довів, що поліцеські під час затримання не перевищували свої службові обов'язки. Вони були одягнені в форму, повідомили про те, що представляють поліцію та вимагали не перешкоджати їхній діяльності.

Однак постраждалий проігнорував вимогу було проігноровано. Тому фактично завдання шкоди громадянину не утворює об’єктивної сторони злочину.

Суди не змогли знайти доказів, які б безсумнівно доводили, що поліцейський перевищив повноваження. Водночас обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях, тому виправдання поліціянта було правомірним, адже не доведено протилежне. Додатково суд підкреслив, що законні вимоги поліції громадяни повинні виконувати, а їхнє невиконання може мати наслідки для громадян.

Коли відповідальність за свої дії несли поліцейські?

Суд у Запоріжжі визнав винним співробітника поліції, який застосував насильство до затриманого чоловіка. Під час перебування у відділку правоохоронець завдав потерпілому тілесних ушкоджень, що було підтверджено матеріалами справи та висновками слідства. За перевищення службових повноважень поліцейського засудили та призначили покарання, а сам випадок став прикладом відповідальності правоохоронців за незаконне застосування сили.

Крім того, суд покарав службовців за безпідставне звинувачення водія. Чоловіка спочатку притягнули до адміністративної відповідальності за нібито порушення правил дорожнього руху, однак у суді з'ясувалося, що докази вини були відсутні. Суд встановив, що працівники тодішньої ДАІ склали протокол без належного підтвердження правопорушення. Дії правоохоронців визнали неправомірними.